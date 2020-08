Elettra Lamborghini a pochi giorni dalle nozze: “E’ finita, non si torna indietro”

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato, ed annunciato, direttamente dal suo profilo social di Instagram, Elettra Lamborghini.

La bellissima Elettra Lamborghini deve convolare a nozze con il suo compagno a breve, ma nelle scorse ore ha annunciato qualcosa che ha spiazzato tutti.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato.

Elettra Lamborghini annuncia a pochi giorni dalle nozze: “E’ finita”

La bellissima e bravissima Elettra Lamborghini a breve dovrebbe sposarsi con il suo compagno, Afrojack.

Ma nelle scorse ore ha pubblicato qualcosa di molto particolare sul suo profilo social, tutto è quasi pronto, ma un dettaglio non è sfuggito, o meglio una frase che ha scritto lei stessa, dichiarando:

“E’ finita!”

Ma cerchiamo di capire bene a che cosa si riferiva Elettra nelle sue storie di Instagram, ha infatti firmato le pubblicazioni di matrimonio.

Ovvero un passo necessario per diventare moglie e marito a tutti gli effetti, secondo le leggi vigenti.

Ovviamente la frase era in modo scherzoso, come per dire che da adesso in poi non si può tornare indietro, con tanto di faccine sorridenti.

Un grande passo, che sicuramente Elettra ed il suo futuro marito non vedono l’ora di compiere.

Elettra, nelle storie successive, ha anche chiesto aiuto al suo pubblico, qualche idea per il viaggio di nozze.

Lei ha dichiarato che le piacerebbe andare alle Maldive, ma non sa se è possibile a causa dell’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus.

La bellissima ereditiera, ma soprattutto cantante non vede l’ora che arrivi il fatidico giorno, come tutte le sposine, ma riesce sempre a divertire e scherzare con il suo pubblico.

E voi come avete vissuto il vostro giorno del matrimonio? E dove siete andanti in viaggio di nozze?