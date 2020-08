Anna Falchi la combina grossa in diretta: Beppe Convertini in imbarazzo

Vediamo insieme che cosa è successo durante la puntata di oggi e per quale motivo Anna Falchi ha messo in imbarazzo Beppe Convertini.

Anna Falchi è una donna bellissima e super amata dal pubblico, ma oggi ha fatto qualcosa che ha fatto diventare rosso il collega, Beppe Convertini.

Vediamo meglio insieme cosa è successo.

Anna Falchi la combina grossa in diretta: mette in imbarazzo Beppe Convertini

Il programma quotidiano, C’è tempo per.. che vede la conduzione di Anna Falchi e Beppe Convertini procede a gonfie vele.

LEGGI ANCHE —> ANDREA DELOGU, LA CONFESSIONE DEL MARITO: “NON LA VEDO MAI”

Tanto che il programma continuerà ad andare in onda anche per le prime settimane del mese di settembre, cosa che non era stata programmata.

L’affiatamento tra Beppe Convertini e Anna Falchi è davvero molto, ed ogni puntata è sempre molto interessante e divertente anche per la complicità che c’è tra di loro.

Ma Anna Falchi è riuscita a far arrossire il collega per qualcosa di particolare, ovvero il tema della puntata erano le fantasie.

LEGGI ANCHE —> BENEDETTA ROSSI: AVETE MAI PENSATO QUANTO GUADAGNA? LA CIFRA è DA CAPOGIRO!

La bellissima padrona di casa si è espressa in un bellissimo monologo, ed ha anche confessato le seguenti parole al collega Beppe Convertini:

“Ho sempre amato il mondo delle favole. E ancora oggi vivo in una favola, che è quella di stare affacciata con te a questi balconi. Davvero non mi aspettavo un dirimpettaio così, è una favola davvero speciale“

Queste frasi hanno fatto centro nel cuore di Beppe che ha dichiarato:

“Mi devo emozionare. Sono diventato rosso per tutto questo”

Come possiamo vedere l’affiatamento e l’affetto tra i due conduttori è reale e si vede anche mentre presentano il programma, tanto che il pubblico da casa li premia quasi sempre.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo programma che è andato in onda condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini? Siete contenti della scelta della Rai di allungarlo per due settimane nel mese di settembre?