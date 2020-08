Benedetta Rossi è emozionata e felice per la nuova avventura!

La super amata dal pubblico Benedetta Rossi, ha dichiarato tramite le storie di Instagram di essere emozionata e felice per qualcosa di bello.

Benedetta Rossi è una foodblogger molto conosciuta, che appassionata e tiene incollati allo schermo moltissimi italiani.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo di nuovo.

Benedetta Rossi è emozionata e felice per la nuova avventura!

Una delle più conosciute cuoche d’Italia è Benedetta Rossi, che con il suo canale You Tube ha iniziato a far avvicinare alla cucina davvero molti italiani.

LEGGI ANCHE —-> AL BANO VA A CENA CON ROMINA SENZA LOREDANA è CAOS A CELLINO

Le sue ricette sono facili ma sempre buonissime, e lasciato tutti a bocca aperta per l’ottimo risultato finale.

In questi ultimi tempi, Benedetta è stata molto impegnata con un progetto in particolare, e nei giorni scorsi aveva comunicato anche una certa ansia, per qualche problema che aveva riscontrato.

Stiamo parlando dell’uscita del suo quinto libro di ricette, un qualcosa che in molti aspettano con davvero molta ansia.

LEGGI ANCHE —-> CHANEL TOTTI, IL SUO LATO B FINISCE IN COPERTINA. E MAMMA ILARY NON CI STA

I libri di Benedetta, come le sue video ricette, che siano su Youtube o su Instagram, fanno sempre il pieno di visualizzazioni e di like, andando ad occupare i primi posti delle varie classifiche.

Ma torniamo alla confessione che ha fatto nelle storie di Instagram qualche ora fa riguardo al suo nuovo libro.

Benedetta ha dichiarato di essere molto contenta del risultato finale, e che nei giorni precedente alla fine è sempre molto in ansia, ed è difficile avere a che fare con lei, perché vuole che tutto sia perfetto.

Come lei stessa ha dichiarato, ha inviato il file completo, dove mancavano le ultime ricette, che ha dovuto sostituire perché, in precedenza, si era accorta di averle già inserite in un suo precedente libro.

Quindi l’uscita del nuovo lavoro di Benedetta Rossi è sempre più vicino, ed i suoi ammiratori non vedono l’ora di poterlo acquistare il libreria.

A voi piace Benedetta Rossi come foodblogger oppure seguite i suoi programmi in televisione? Avete mai fatto una sua ricette?