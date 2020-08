Chanel Totty, il suo lato B finisce in copertina. E mamma Ilary non ci sta

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti, è finita in copertina sul settimanale Gente. Il volto oscurato, ma il lato B in bella mostra: e arriva la replica di mamma Ilary.

“Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”. Così, dopo alcuni giorni di polemiche social, Ilary Blasi ha replicato alla vicenda che ha visto coinvolta Chanel, la figlia avuta dalla relazione con Francesco Totti. La tredicenne è finita sulla copertina del settimanale Gente, in costume e con il lato B totalmente visibile e in bella mostra. Il volto, però, è oscurato. “Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary!”, il titolo della copertina. E in rete, molti utenti hanno ironizzato e polemizzato sottolineando l’ipocrisia con la quale la copertina nasconde il volto della ragazzina ma lascia in evidenza altre parti del corpo.

Così, dopo non molto, è arrivata la replica di Ilary Blasi e di Francesco Totti. I due hanno condiviso sui loro profili instagram le medesime Ig Stories, criticando duramente la scelta del settimanale. E sulla vicenda, informa Repubblica, interviene anche il Telefono Azzurro: “Nell’ultima settimana abbiamo tristemente assistito, in due occasioni diverse, alla spettacolarizzazione del corpo di minori sui giornali”, scrive in una nota l’associazione per la tutela dei minori, che invita “gli organi di informazione a tutelare sempre bambini e adolescenti, rispettandone l’immagine e la privacy”.