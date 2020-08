View this post on Instagram

Sono stati giorni bellissimi passati tra le montagne della mia Italia. L’aria pura e le passeggiate in solitudine sono state rigeneranti. Ora è il momento di ripartire ma non dimenticheremo mai questo viaggio dopo un lockdown un po’ difficile. Se siete anche voi in vacanza, divertitevi ma non dimenticate di proteggervi usando le mascherine. È importante per voi e per tutti gli altri. Laura, Paola e Paolo. We spent beautiful days in my italian mountains. The pure air and the walks in solitude were regenerating. Now it's time to leave but we will never forget this trip after an unexpected lockdown. If you are on holiday too, have fun but don't forget to protect yourself by using face masks. It is important to you and to everyone else. Laura, Paola and Paolo Han sido unos hermosos días ​​en las montañas de mi Italia. El aire puro y los paseos en soledad han sido regeneradores. Ahora es el momento de partir, pero nunca olvidaremos este viaje después de un confinamiento algo difícil. Si también estáis de vacaciones, divertíos, pero no olvidéis protegeros con mascarillas. Es importante para vosotros y para todos los demás. Laura, Paola y Paolo. Têm sido uns dias maravilhosos nas montanhas de minha Itália. O ar puro e passeios na solidão têm sido regeneradores. Agora é o momento de partir, mas nunca esqueceremos esta viagem depois de um confinamento um pouco difícil. Se vocês também estão de férias, divirtam-se, mas não se esqueçam proteger-se com máscaras. É muito importante para vocês e para as outras pessoas. Laura, Paola e Paolo. Ce furent de belles journées passées dans les montagnes de mon Italie. L'air pur et les promenades dans la solitude nous ont resourcés. Il est maintenant temps de repartir mais nous n'oublierons jamais ce voyage après un confinement un peu difficile. Si vous êtes aussi en vacances, amusez-vous mais n'oubliez pas de vous protéger en mettant des masques. C'est important pour vous et pour tous les autres. Laura, Paola et Paolo #Holiday #family #mountains #besafe