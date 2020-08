Eliana Michelazzo, sentita da Leggilo.org, lancia nuove accuse all’ex amica Selvaggia Roma, accusandola di essere in cerca di visibilità.

Guerra aperta tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. Le due – un tempo molto amiche – sono ai ferri corti da quando Selvaggia ha avuto una notte di sesso con l’ex fidanzato di Eliana. Da allora i rapporti non sembrano essere migliorati ed anzi si sono distrutti definitivamente. Le ultime accuse sono arrivate dall’ex corteggiatrice di Uomini e donne che ha accusato Selvaggia, volto di Temptation Island, di averle rubato dei capi pregiati, tra cui delle pantofoline non di serie, una borsa, dell’intimo, un portafoglio. Ma non è tutto, perché Eliana – tramite delle Ig stories sul suo profilo Instagram – ha anche accusato Selvaggia di passare notti di sesso con uomini sotto compenso, con tanto di screenshoot.

Accuse pesanti e gravi che proseguiranno in un’aula di Tribunale. “Nulla da aggiungere, ho detto tutto”, afferma Eliana. Poi, però, parla: “Con le storie mi sono sfogata. Una persona che continua a scrivermi privatamente cose che non sono veritiere, allora a questo punto è da sputtanare per forza”, dice Eliana. E, come si dice, la vendetta va assaporata piano piano. Così, alla fine la ragazza, esausta e desiderosa di vendicarsi e di dire la verità, si è scagliata lanciando accuse pesanti: “E’ stata cattiva ed è una pessima persona”. Poi, ribadisce quanto già affermato precedentemente sugli oggetti rubati dall’ex amica. Non ha dubbi, Eliana, che ciò che ha affermato corrisponda alla verità: “Sulle ciabatte? E’ spacciata. La scarpa non è un articolo continuativo, ma un pezzo unico”, spiega la Michelazzo. “La gente mi ha dato ragione. Ho avuto mille messaggi. E non sono la sola a dire che Selvaggia fa diverse cose”. Cosa fa, allora, Selvaggia? Cerca visibilità, secondo Eliana: “Lei è parlata male da sempre, è una brutta persona, la gente non l’apprezza. Ha 600mila followers, ma tutti comprati”. E infine, conclude Eliana: “Lei mi sfruttò quando andai da Barbara d’Urso. E’ andata a letto dal mio fidanzato, si è portata via le cose, sparita nel nulla, è stata una brutta e cattiva persona”.

Chiara Feleppa