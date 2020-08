Nuovo scontro tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo, dopo che quest’ultima ha accusato l’ex amica di averle rubato vestiti e borse.

Nuovo scontro tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. Scontro che finirà probabilmente in un’aula di Tribunale dal momento che le accuse della prima nei confronti della seconda sembrano essere piuttosto gravi. Facciamo un passo indietro e torniamo a quando, ai tempi dell’intricata vicenda che vide coinvolti la Michelazzo, Pamela Prati, Pamela Perricciolo e l’inesistente Mark Caltagirone, le due erano amiche intime. Il litigo arrivò quando Selvaggia – diventata famosa per via della sua esperienza ad Uomini e donne prima e a Temptation Island poi – la ex di Francesco Chiofalo ha confessato ad Eliana di esser stata a letto con un suo fidanzato. La cosa non passò inosservata e la Michelazzo se la legò al dito, oltre a chiudere definitivamente i rapporti con Selvaggia. E oggi ritorna alla ribalta con nuove accuse. Selvaggia avrebbe rubato diversi abiti dall’armadio di Eliana, capi costosissimi che quest’ultima vorrebbe riavere. Le accuse sono state lanciate in diverse Ig Stories in cui l’ex corteggiatrice ha dichiarato anche di aver agito per vie legali.

“Impara a fermare le tue manine, perché sei ladra, sei una ladra. Povero chi ti ospita perché si accorgerà che gli mancheranno le cose in casa”, ha tuonato Eliana che poi fa cenno di qualche oggetto incriminato strappato alle sue mani. Prima delle ciabatte che Selvaggia aveva a Capri, mostrate in foto sui social. Poi, una borsa di Chanel da 4.500 euro. “Io mi faccio il culo da quando ho 14 anni e mi sono comprata tutto con il mio sudore. Riportami le mie cose. Mi fai pena, mandami l’indirizzo di casa tua che vengo”, ha proseguito. Stando al racconto di Eliana, sarebbe stata Selvaggi a scriverla, ma il motivo non è stato meglio precisato. “Pensavi che dopo un anno mi ero dimenticata delle mie cose? Non mi dimentico. Smettila di scrivermi. Se io dimostro 50 anni, tu ne dimostri 70 (a 30 anni)”, attacca Eliana. E infine l’elenco completo delle cose che mancano nel guardaroba: una borsa di Chanel, un portafoglio di Valentino, gli orecchini Bulgari, le ciabatte LV e intimo vario. Insomma, Selvaggia sarebbe stata una ladra a tutti gli effetti, ma le accuse di furto sono forse la parte minore del danno. Sembra che Selvaggia Roma vada a letto con gli uomini per soldi e a smascherarla è stata proprio Eliana Michelazzo, che – all’epoca della loro amicizia – era informata dei fatti. Così, Eliana ha pubblicato anche uno screenshot in cui si legge chiaramente una chat con Selvaggia, in cui si fa menzione a dei soldi ricevuti in una camera d’albergo e un po’ di “ansia” nell’affrontare la serata. Insomma, la questione non finirà certo qui. Caffè?