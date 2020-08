La nuova fiamma della showgirl argentina Belen Rodriguez si chiamerebbe Antonino ed è uno degli hairstylist più conosciuti di Milano. Intanto, Stefano è volato in Spagna. Ma, sembra, resterà a mani vuote.

Povero Stefano De Martino! Dopo la crisi con Belen Rodriguez, poi diventata una rottura definitiva, sembra che il ballerino e ormai conduttore televisivo stia facendo di tutto per riconquistare la sua ex moglie, nonché mamma di suo figlio, il piccolo Santiago. La showgirl argentina sta passando la maggior parte delle sue vacanze a Ibiza, dove ha preso in affitto una casa con alcuni amici, mentre fino a questo momento Stefano era rimasto in Campania. Santiago, invece, si divide tra i due genitori. E mentre Belen, sui social, si mostra serena e spensierata, secondo il settimanale Chi di Alfonso Signorini De Martino starebbe tentando di riconquistare la moglie Belen. Ad avvallare questa tesi, anche il fatto che Belen ha chiuso la storia con Gianmaria Antinolfi, per usa volontà, e ha poi rifiutato le avances dell’attore Michele Morrone. In questi giorni Stefano è volato a Ibiza, dice per restare insieme a Santiago, riunitosi nel frattempo con mamma Belen.

Ma a smorzare gli entusiasmi, c’è ancora una volta Chi. Secondo alcuni rumors, la showgirl avrebbe già una nuova fiamma, Antonino Spinalbanese, volato alle Baleari per trascorrere un po’ di tempo con la bella argentina. Antonino, giovane hairstylist tra i più noti e apprezzati a Milano, è impiegato nella catena Coppola. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni ma tra loro sarebbe nata fin da subito una grande intesa. La presenza di Antonino avrebbe quindi mandato in frantumi i piani di Stefano e a questo punto tentare di riconquistare Belen sembra piuttosto difficile. Ma sarà il tempo a parlare e a dire se quello con Antonino è solo l’ennesimo fugace flirt estivo oppure un compagno di vita.