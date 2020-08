Vediamo insieme di scoprire chi è il nuovo amore di Belen, dopo la fine del precedente flirt e la rottura con De Martino.

La fine della relazione tra Belen e Stefano De Martino, sta alimentando il gossip nazionale dall’inizio dell’estate.

Vediamo insieme le informazioni che ci sono sulla vita sentimentale della bellissima argentina.

Belen Rodriguez: rivelato il nome del suo nuovo amore, dopo il primo flirt

La fine dell’amore e della passione nella ex coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano de Martino sta tenendo un po’ tutti in attenzione per quanto riguarda i loro nuovi amori, o presunti tali.

LEGGI ANCHE —-> SILVIO BERLUSCONI, LE DONNE COSTANO CARO: 75 MILIONI DI UERO TRA DIVORZI E BUONUSCITE

Tra le varie voci che stanno circolando ultimamente, sembra che la bella argentina non voglia perdonare il suo ex, Stefano De Matino, che vorrebbe riconquistarla.

Ma, in base a quello che leggiamo dalle pagine del giornale Chi, sembra che il momento Belen, ha terminato la sua relazione con Gianmaria Antinolfi, ma stia frequentando un altro uomo.

LEGGI ANCHE —-> DILETTA LEOTTA DICE ADDIO A DANIELE SCARDINA E SI CONFORTA CON IBRAHIMOVIC

Per il giornale, si tratta di Antonio Spinalbese, noto hairstylist di Milano, che somiglia anche ad Andrea Iannone, storico compagno di Belen.

Sembra che il ragazzo, sia arrivato ad Ibizia ad inizio del mese, e recentemente ha postato una sua fotografia, mostrandosi a petto nudo ma con un cuore fatto da un rossetto rosso.

Belen e Antonio, sembra che per il momento siano inseparabili, ma ovviamente, non ci sono ancora conferme, o smentite di un nuovo presunto amore per la bella argentina.

Prossimamente, poi, potremmo vedere Stefano alla conduzione del programma Castrocaro 2020, mentre per Belen non ci sono, programmi in vista e si sta godendo le sue ferie con il piccolo Santiago.

E voi cosa ne pensate di tutto il gossip che gira attorno alla fine della relazione tra Belen e Stefano de Martino?