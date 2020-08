Secondo alcuni rumors, tra Diletta Leotta e il calciatore Zlatan Ibrahimovic ci sarebbe molto di più che un rapporto lavorativo e amichevole.

Erano in pochi, pochissimi, a credere che tra Diletta Leotta – che ha da poco festeggiato il suo compleanno – e Zlatan Ibrahimovic ci fosse solo un rapporto amichevole e lavorativo. I due si sono conosciuti dopo il lockdown, grazie a un’azienda di fitness che li ha voluti come testimonial. La loro collaborazione era stata ripresa sui social, dove la coppia si mostrava sorridente e in buona sintonia. Insomma, un feeling che non aveva fatto vociferare almeno fino ad oggi quando, stando alle anticipazioni del settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, la vera coppia dell’estate 2020 sarebbe quella formata da Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta . I due erano stati sorpresi già a cena insieme ma il gossip si era fermato lì, dal momento che tutto sembrava rispondere al rapporto già esistente tra i due.

Le cose sono cambiate, però, quando Diletta è sbarcata in Sardegna con le amiche e il fratello Mirko. E subito dopo in Costa Smeralda è apparso anche Zlatan! Quest’ultimo, senza la moglie e accompagnato da un assistente fidato, avrebbe confidato ad un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia. Ed Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single, arrivando a bordo di un super yacht senza la moglie Helena Seger. Stando ai rumors, i due avrebbero cenato una sera al ristorante Sottovento, a porte chiuse nel privé e con tanto di bodyguard. Poi i due sono usciti separati dal locale, così come separati erano arrivati. Così, mentre i quotidiani sportivi dibattono sul futuro di Ibra, che potrebbe restare al Milan o migrare altrove, Diletta Leotta sembra aver dimenticato ufficialmente Daniele Scardina, pugile a cui ha detto addio dopo un anno d’amore. Ad alimentare i rumors, anche il fatto che i giornali svedesi sembrano avere già annunciato la crisi tra Helena, ex modella di origine jugoslava e donna d’affari, e il calciatore. Cosa accadrà, quindi, tra Diletta e Ibra? L’estate è ormai al termine. Ma l’amore, quello, potrebbe continuare a lungo.