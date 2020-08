La borsa della compagna di Giuseppe Conte costa solo 140 euro

Non è una borsa extra lusso quella sfoggiata da Olivia Paladino in Puglia. L’oggetto finito al centro del gossip costa poco più di cento euro.

Erano in vacanza in Puglia, il Premier Giuseppe Conte e la sua fidanzata Olivia Paladino. E a rubare la scena ai due è stata la borsa che la donna portava con sé, inizialmente identificata come una borsa Hermès dal valore di 80.000 euro, modello Kelly. Se anche fosse stato così, comunque, non è detto che a pagarla sarebbe stato il Presidente del consiglio. Infatti, Olivia proviene da una famiglia benestante: suo padre è Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza di cui Olivia è manager. Nata e cresciuta nella Capitale, ha frequentato ottime scuole private ed oggi lavora nel settore alberghiero. Nulla a che fare, quindi, con Valentina, ex moglie del Premier nonché sua collega nell’ambito dell’avvocatura. Di lei a parte questo non si sa altro, se non che è subentrata nella vita di Giuseppe Conte dopo il divorzio dalla moglie Valentina. Tra i due ci sono quindici anni di differenza ma la donna è sempre rimasta lontana dai gossip, tanto da non aver mai rilasciato interviste per parlare del suo legame con il Premier. E riservato è anche Giuseppe Conte che, durante tutto questo tempo, ha preferito tenere per sé le questioni private, lasciando la sua relazione lontana dai riflettori e dai gossip.

La Paladino è apparsa raramente agli eventi pubblici. L’ultimo, a Brindisi, dove è apparsa al fianco del partner tra le strade pugliesi. Ad aver attirato l’attenzione degli haters è stata la borsetta che ha sfoggiato per completare il look estivo sui toni del beige e tabacco. Un accessorio in midollino e pelle, modello praticamente identico alla Kelly vintage di Hermès, venduta ad 81.604 euro. A settimane di distanza, però, è emersa la verità sulla borsetta. Non è un accessorio griffato, né una sua imitazione, ma una semplice borsa acquistata, riporta Fanpage, in un negozio di San Felice al Circeo chiamato “Chance” insieme a un completo di lino e a un costume da bagno. La borsa costa solo 140 euro. Certo una cifra che molti non possono permettersi, ma che non appare poi così assurda. Insomma, niente regalini con i soldi degli italiani. Questo, è solo un po’ di shopping.

Fonte: Fanpage