Anna Tatangelo: la mamma viene portata in ospedale – Le sue condizioni ora

Anna Tatangelo: la mamma viene portata in ospedale – Le sue condizioni...

Cerchiamo di capire come sta la mamma della bravissima Anna Tatangelo dopo aver avuto un incidente domestico.

La mamma della bravissima e super amata dal pubblico, Anna Tatangelo, ha avuto un incidente domestico ed è stata portata in ospedale.

Vediamo insieme tutte le informazioni che ci sono .

Anna Tatangelo: la mamma cade e viene portata in ospedale-Le sue condizioni

Sono state ore di agitazione e preoccupazione per la bravissima Anna Tatangelo, perché la mamma, la signora Palmira domenica ha avuto un incidente in casa abbastanza preoccupante.

LEGGI ANCHE —-> EMMA MARRONE FA PREOCCUPARE I FAN: “LA FOTO SU IG METTE DAVVERO ANSIA”

La mamma di Anna ha riportato una frattura scomposta della mandibola, in un primo momento è stata portato all’ospedale di Sora, ma è stata poi trasferita e ricoverata a Roma in una struttura specializzata in interventi maxillo facciali.

Come possiamo leggere dalle pagine del giornale Il Messaggero, la donna sta bene, e le su condizioni sono buone.

L’incidente domestico è avvenuto nella giornata di domenica, e sembra che si trovasse nella sua abitazione a Sora, quando è accaduto l’incidente.

LEGGI ANCHE —-> ALBERTO MATANO: “UN FERRAGOSTO IMPEGNATIVO, MA DOVEVA ANDARE COSì”

Per il momento la cantante Anna Tatangelo non ha ancora comunicato nessun tipo di informazioni in merito all’accaduto.

Ma la cantante di Sora, ha sempre dichiarato di avere un rapporto speciale con tutta la sua famiglia, tanto che hanno passato il periodo di lockdown insieme.

Ovviamente, appena ci saranno nuove informazioni in merito all’accaduto ufficiali, o provenienti direttamente da Anna Tatangelo, vi terremo informati.

La cosa principale è che le condizioni della signora Palmira non destano particolari preoccupazioni.

A lei vanno i nostro migliori auguri di pronta guarigione, sperando che il tutto resti solamente un brutto ricordo.