Alberto Matano: “un ferragosto impegnativo, ma doveva andare così”

Vediamo insieme per quale motivo Alberto Matano ha dichiarato che sarà una giornata impegnativa, direttamente su Instagram.

Il bravissimo e super seguito Alberto Matano, ha dichiarato che sarà una giornata particolare.

Cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo.

Alberto Matano dichiara: “Giornata molto impegnativa”

Alcuni giorni addietro, Alberto Matano ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di quello che è successo alla fine del programma La vita in diretta, con la collega Lorella Cuccarini.

La sua compagna di avventure, per la scosta stagione televisiva lo aveva accusato di essere una maschilista, ma Alberto Matano ha risposto che non è così, e per il momento non c’è stato nessun confronto diretto tra i due.

Alberto Matano, in questi giorni si sta godendo attimi di felicità e spensieratezza durante le sue meritate vacanze, come moltissimi italiani, ed ha lasciato la Calabria per arrivare in Sicilia.

E qualche giorno fa, ha pubblicato una fotografia sul suo profilo social di Instagram, dichiarando che era una giornata molto impegnativa, ma cerchiamo di capire per quale motivo.

Alberto ha infatti scritto come didascalia le seguenti parole:

“Oggi a colazione solo caffè, prevedo una giornata impegnativa qui in Sicilia sul fronte cibo… “arrusti e mancia” a go go e voi? Buon ferragosto!”

Il molti hanno commentato divertiti l’immagine che ha pubblicato in questi ultimi giorni di riposo prima di tornare operativo al lavoro.

A settembre, infatti lo vedremo alla conduzione del programma La Vita in diretta, per la nuova stagione, ma da solo.

E continuerà la solita sfida giornaliera con la collega su Canale 5 Barbara D’urso che inizierà nuovamente il programma dal 7 settembre.

E voi quale programma preferite tra i due, quello di Alberto Matano o quello di Barbara D’Urso? E soprattutto avete fatto già le ferie, oppure per quest’anno niente?