Cracco fa una rivelazione scioccante su Masterchef: “Sei obbligato non decidi tu..”

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato lo chef Carlo Cracco per quanto riguarda il programma Masterchef, durante una lunga intervista.

Il super famoso e apprezzato Carlo Cracco ha rilasciato recentemente una lunga intervista, scioccando tutti per alcune dichiarazioni su Masterchef.

Vediamo meglio insieme che cosa ha detto.

Cracco fa una rivelazione scioccante su Masterchef: “Sei obbligato non decidi tu..”

Il programma Masterchef, è molto apprezzato da moltissimi telespettatori, che si appassionano anche alle vicende dei personaggi, se così possiamo chiamarli.

LEGGI ANCHE —-> MICHELLE HUNZIKER SVELA UN RETROSCENA SPAVENTOSO SU EROS RAMAZZOTTI

Anche perché è quello che viene fuori da una lunga intervista che ha rilasciato lo Chef Carlo Cracco, parlando proprio dei provini che vengono fatti per gli aspiranti concorrenti al programma.

Carlo Cracco ha parlato, sulle pagine del giornale La Repubblica, di quello che accade e che spesso non è frutto del caso.

LEGGI ANCHE —–> YLENIA CARRISI CHOC: SPUNTA UN MESSAGGIO CON I MOTIVI DELL’ADDIO ALLA FAMIGLIA

Spesso, lo stesso Chef, ha rimproverato i modo molto duro alcuni concorrenti, ma non anche con i colleghi, non è mai stato troppo tenero.

Ma Cracco ha rivelato che il tutto aveva un fine mediatico, e quindi lo scopo era catturare pubblico, ed ha dichiarato le seguenti parole:

“Ti costringevano ad essere quello che in realtà non eri… tu sei vittima preferita di questo sistema, finchè non ho detto basta…”.

Carlo Cracco, ha poi deciso di non partecipare più al programma di cucina, ed il suo posto è stato preso da un’altro importante chef, ovvero Chef Locatelli, che ha un atteggiamento molto simile a quello di Cracco.

E voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni che ha fatto il famoso chef sul programma Masterchef?