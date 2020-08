Michelle Hunziker svela un retroscena spaventoso su Eros Ramazzotti

View this post on Instagram

Chiudo così questo inizio giornata all’insegna dei ricordi. Con una mia riflessione, per chi in questo paese ancora non sembra capire quanto sia naturale la trasmissione dell’arte da un genitore a un figlio. È una questione di pelle, di cuore. Il modo, il mondo in cui veniamo cresciuti definisce la nostra essenza senza eccezioni. Un bambino molto amato da un papà chirurgo potrà diventare architetto ma porterà sempre il segno della passione di chi l’ha forgiato. Non è poi così difficile da capire che si possa addirittura tentare di seguire le orme dei propri genitori per lo stesso motivo. Eppure ancora oggi non è scontato. Molti vaneggiano nella paura di un fallimento a causa di un patrimonio professionale/artistico importante alle proprie spalle e non solo. Temono di fare un torto a qualcuno, cercano altre strade e a volte non ci provano nemmeno perché i fatti parlano da sé. Questo video è bello perché racconta una storia: quella di una bambina felice e inconsapevole del suo privilegio. Per lei assistere all’arte è normale, le scorre nelle vene e la respira da sempre, non conosce altro. Non sa che la vita la riporterà, tramite vie traverse, proprio lì dove è stata cresciuta. Ma se c’è una cosa certa è proprio questa: la passione dei suoi genitori sarà sua per sempre. E in qualche modo è già incisa nel suo destino.