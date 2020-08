Vediamo insieme il messaggio che è spuntato da poco, per quanto riguarda la scomparsa di Ylenia Carrisi ed il suo addio alla famiglia.

La scomparsa di Ylenia Carrisi è avvolta ancora nel mistero, e spesso circolano delle vari ipotesi che poi vengono sempre smentite.

Vediamo insieme che cosa è successo, in questo nuovo messaggio.

Ylenia Carrisi choc: spunta un messaggio con i motivi dell’addio alla famiglia

La scomparsa della figlia di Al Bano e Romina Power, è un caso non risolto da molti anni, e attorno a quello che è successo sono state dichiarate e, successivamente smentite, moltissime ipotesi.

Per quanto riguarda Al Bano la figlia è venuta a mancare gettandosi nelle acque del Missisipi, ed è riuscito ad ottenere la dichiarazione di presunta morte.

Mentre per quanto riguarda la mamma, Romina, come per il fratello Yari, la bellissima e dolcissima Ylenia è nascosta e rifugiata in qualche angolo del mondo.

Parlare con i genitori di Ylenia, direttamente, non è mai molto semplice, perché ogni volta si apre nuovamente una enorme ferita che hanno nel cuore.

Ylenia, anche da bambina ha dimostrato di avere un carattere diverso dagli altri, in una vecchia intervista infatti, insieme a tutta la sua famiglia, aveva dichiarato le seguenti parole sulla famiglia in generale:

“E’ un legame non necessariamente buono. In ogni caso è un legame, una cosa da tenere in considerazione: ti può far diventare molto egoista, o ti fa voler sempre avere una famiglia accanto.”

Romina Power, poi in una intervista per un programma della televisione spagnola “Salvame Deluxe”, aveva parlato del rapporto un po’ difficile che Ylenia aveva con il papà, Al Bano.

Recentemente, è stato pubblicato anche un messaggio dove Ylenia chiedeva di poter continuare la sua vita di strada, per poter finire il libro che stava facendo su “gli artisti di strada” cosa che Al Bano non approvava pienamente.

Secondo voi, dopo le varie vicissitudine che sono successe e tutte le informazioni che ci sono sulla scomparsa di Ylenia Carrisi, è stato un gesto volontario oppure no?