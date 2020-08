Emma Marrone fa preoccupare i fan: “La foto su IG mette davvero ansia”

Vediamo insieme per quale motivo i fan della bellissima Emma Marrone sono in ansia per una fotografia che ha pubblicato su Instagram.

La bellissima cantate Emma Marrone, sta mettendo un po’ di ansia nei suoi ammiratori per via di una fotografia che ha pubblicato su Instagram.

Cerchiamo di capire meglio il motivo.

Emma Marrone fa preoccupare i fan con la fotografia su Instagram

La super amata e seguita dal pubblico Emma Marrone, ha iniziato la sua carriera partecipando al programma condotto da Maria De Filippi, Amici.

Da lì in poi è stata un escalation di successi, uno dopo l’altro, senza mai fermarsi, fino a quando non ha combattuto nuovamente contro un male, ma per il quale ha vinto la sua battaglia.

Il suo profilo social su Instagram è sempre molto attivo, ed Emma ci tiene molto ad aggiornare i suoi ammiratori su quello che le succede nella sua vita privata e non.

In queste ultime ore, ha pubblicato una fotografia, che sta mettendo un po’ d’ansia ai suoi fan, ma cerchiamo di capire per quale motivo.

La bellissima Emma Marrone, ha pubblicato una sua fotografia dove si mostra mentre salta, e l’abbigliamento sembra simile a quando ha annunciato che stava registrando il video del suo nuovo singolo.

Nella didascalia possiamo leggere semplicemente “Domani” senza alcun tipo di riferimento, e moltissimi ammiratori hanno scritto che saranno ore d’ansia in attesa di domani, per vedere cosa succede e se effettivamente ci sarà l’uscita della nuova canzone.

A voi piace Emma Marrone come cantante o come personaggio pubblico? Avete seguito tutte le sue vicende private? E soprattutto se siete suoi fan, siete in ansia per domani?