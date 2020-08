Alessia Marcuzzi è sulle Dolomiti per trascorrere qualche giorno di vacanza prima della ripesa di settembre. Con lei, anche Elena Santarelli.

Alessia Marcuzzi si prepara all’inizio di una nuova stagione televisiva e lo fa godendosi qualche momento di relax, prima al mare e poi in montagna. L’Italia, forse a causa del Coronavirus, è stata la meta privilegiata delle star che, quest’estate, hanno deciso di rimanere nel bel Paese per evitare rischi legati al contagio. Quest’anno la conduttrice, come in passato, non ha rinunciato neppure alla montagna. Così dopo aver passato molti giorni in località costiere, anche al Sud Italia, nella bellissima Positano, adesso si trova sulle Dolomiti. Ma non è sola. Con lei ci sono tutti i familiari: dal marito Paolo Calabresi Marconi ai figli Mia e Tommaso. La prima, 8 anni, è nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. I rapporti tra i due, anche dopo la separazione, sono però rimasti ottimi tant’è che i due, con le rispettive nuove famiglie, sono a tutti gli effetti una famiglia allargata. C’è poi Tommaso, 19 anni nato dall’amore con Simone Inzaghi. I rumors che volevano un flirt tra la Marcuzzi e Stefano De Martino, ormai lontano da Belen Rodriguez, sembrano essere ormai lontani. La conduttrice e showgirl sembra aver dimenticato le chiacchiere, dopo averle smentite. Ed è del resto circondata anche dall’amore dei suoi genitori e del suo cane, con lei in montagna.

E’ stata la stessa Alessia, 47 anni e un fisico mozzafiato, a condividere sul social alcune immagini della vacanza tra le vette più alte del nord Italia. In una foto si vede Paolo, insieme a Mia dopo una lunga passeggiata per raggiungere il rifugio Lagazuoi, a quasi 3000 metri, vicino Cortina. Qui, tra l’altro, ci sono anche diversi personaggi dello spettacolo. Anche Alfonso Signorini starebbe soggiornando tra quelle cime, raggiunto da Antonella Elia per discutere della prossima edizione del Gfvip, che vedrà la Elia opinionista. Tornando ad Alessia, panorama mozzafiato e fisico da urlo, la coppia posa insieme a Brownie, il cagnolino adottato lo scorso anno che non si separa mai dal resto della famiglia. In un’altra foto si vede Mia che, di buona lena, fa trekking tra i classici abeti che circondano gli scenari intorno alla Perla della Dolomiti. Dopo aver trascorso lunghe giornate in barca sulla Costiera Amalfitana, un po’ di fresco era necessario per far riposare la mente.

E stessa cosa ha pensato Elena Santarelli, che ha optato per un po’ di relax in montagna. “A me piace tanto la vita di montagna durante l’estate, c’è chi la odia e devo ammettere che fino a cinque anni fa non piaceva neanche a me, salvo scoprire con immenso piacere che corpo e mente stanno proprio bene qui”, ha raccontato la showgirl in un post. Insomma… quest’anno le vacanze sono tutte italiane.