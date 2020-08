Antonella Elia, prima del Grande Fratello fa shopping a Cortina. E c’è anche Pietro

Antonella Elia sarà opinionista della prossima edizione del Grande Fratello. Prima si concede qualche giorno con Pietro Delle Piane. Tuttavia la decisione di Alfonso Signorini di affidarle il ruolo di opinionista ha suscitato anche il boato del popolo dei social.

Antonella Elia sarà al Grande Fratello Vip 5. La prossima edizione, che vedrà alla guida nuovamente Alfonso Signorini, potrà contare sull’audience assicurato dalla presenza della showgirl Antonella Elia, reduce da Temptation Island, programma di canale 5 a cui ha preso parte di recente. Ma i rumors sulla sua partecipazione, questa volta come opinionista del noto reality show, hanno generato una tempesta di polemiche social. E se sul web la Elia ha ricevuto una marea di congratulazioni per il suo nuovo ingaggio televisivo, più di qualcuno non ha gradito la scelta del conduttore, per la seconda volta consecutiva al timone del leggendario reality show firmato Mediaset. Su Twitter, infatti, è esploso il delirio dei fan della trasmissione. Centinaia di utenti, in sostanza, sembrano per lo più disapprovare il personaggio di Antonella Elia, criticata specialmente per la sua aggressività.

Intanto, la showgirl si rilassa e la parola d’ordine è una: shopping. A Cortina, la donna è stata sorpresa in compagnia di Pietro Delle Piane. Entrambi reduci dall’esperienza di Temptation Island – noto programma di Canale 5 che vede coppie di fidanzati messi alla prova nel villaggio delle tentazioni – la coppia è stata “pizzicata” mano nella mano. Sembra essere insomma tornato il sereno tra i due, usciti separati dal programma. Ora, a Cortina d’Ampezzo, si godono qualche giorno di relax. Ed è proprio a Cortina che la Elia incontrerà Alfonso Signorini per discutere, probabilmente, delle news sulla prossima edizione del programma. Con la Elia, c’è Pietro: sorrisi e sguardi complici sembrano annunciare un periodo sereno della coppia. Ma resta un mistero quello che è accaduto nel villaggio delle tentazioni tra Pietro e la tentatrice Beatrice, che si sarebbero scambiati un bacio a telecamere spente. Acqua passata? E cosa accadrà tra poche settimane quando la Elia sarà in studio come opinionista al Grande Fratello vip? Non resta che aspettare.