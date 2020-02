Grande Fratello Vip: anticipazioni e ospiti della puntata di lunedì 24 febbraio 2020

Grande Fratello Vip: tutte le anticipazioni sulla nuova puntata di lunedì 24 febbraio in attesa di nuovi colpi di scena ed eliminazioni.

Nuovo appuntamento settimanale – nonostante l’emergenza Coronavirus . per il Grande Fratello Vip. Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana? lunedì 17 febbraio 2020, su Rai1 la seconda puntata de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha conquistato 6.561.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale 5 – dalle 214.7 all’1.21 – la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.319.000 spettatori pari al 19.5% di share (presentazione di 6 minuti: 3.903.000 – 14.2%; Grande Fratello Vip Night della durata di 7 minuti: 1.516.000 – 29.2%). Su Rai2 la serie in prima visione 9-1-1 ha interessato 1.188.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto 1.335.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 1.076.000 spettatori pari al 4.2% (presentazione di 9 minuti: 979.000 – 3.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 829.000 spettatori con il 4.3% di share.

Vediamo gli aggiornamenti per questa settimana.

Grande Fratello Vip: anticipazioni

Si preannuncia una serata piuttosto movimenta quella di stasera. Tanto per cominciare ci saranno due nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia: Valeria Marini – già concorrente della prima edizione e protagonista di un incontro con Rita Rusic – e un concorrente a sorpresa varcheranno infatti la Porta Rossa e si uniranno al gruppo di concorrenti. Nel corso della puntata di questa sera, si scoprirà anche il destino di Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati, le ultime tre concorrenti entrate nella Casa.

Dopo l’annullamento del televoto – a causa di alcune parole molto offensive dette da Clizia Incorvaia in nomination assieme a Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli – si scoprirà l’esito del provvedimento disciplinare preso nei confronti dell’ex moglie di Francesco Sarcina.

