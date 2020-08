Andrea Melchiorre positivo al Coronavirus: “Ho fatto foto con tutti, fate il test”

Giulia Latini, Vittoria Deganello, Nilufar Addati e ora anche Andrea Melchiorre. Di ritorno dalla Sardegna, gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno contratto il Coronavirus.

Il Coronavirus colpisce tutti indistintamente, anche volti noti del mondo dello spettacolo. Moltissimi contagi che si stanno verificando negli ultimi giorni sono contagi di importazione, presi da chi, in vacanza, ha contratto l’infezione. Di ritorno dalla Sardegna, diversi influencer ed ex protagonisti di Uomini e donne hanno annunciato di aver contratto il Coronavirus. Prima Giulia Latini, poi Vittoria Deganello. E ancora Nilufar Addati e Andrea Melchiorre. Quest’ultimo, in vacanza a Porto Cervo dal 2 agosto, ha annunciato tramite delle Ig stories di essere risultato positivo al Coronavirus. Ha spiegato di essersi sottoposto al tampone dopo aver accusato i primi sintomi, febbre alta e tosse. E dopo aver ricevuto l’esito del test, positivo, ha scelto di rimanere in isolamento sull’Isola, pur preoccupandosi per quanti l’hanno incontrato nei giorni di vacanza. “Non riesco a contattare tutte le persone con cui ho fatto foto in questi 20 giorni. Lo dico qua: fate il tampone”, ha intimato Andrea preoccupato delle diverse persone con cui è entrato in contatto nei locali.

Il ragazzo ha spiegato di non avere sintomi e che rimarrà in Sardegna altri 15 giorni, in attesa di un altro tampone. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiegato di aver avuto i primi sintomi il 19 agosto: febbre, spossatezza, mal di testa e tosse. “In cuor mio sapevo che non si trattava della classica influenza. Ho deciso di rinviare la partenza per sottopormi al test del tampone e non mettere a rischio nessuno, visto che avrei dovuto affrontare 7 ore di nave per tornare a Roma”, ha raccontato. E la decisione si è rivelata corretta, essendo risultato positivo al test del Covd-19. Tra qualche giorno, dovrà effettuare altri test prima di tornare a casa. Per tornare alla quotidianità, c’è bisogno comunque di due tamponi consecutivi di esito negativo.

“Non c’è molto da fare in queste occasioni, armarsi di santa pazienza, riguardarsi ed isolarsi. Avrò tempo per pensare e riorganizzare il mio rientro alla vita normale. Sono dell’idea che anche questa sarà un’esperienza che mi farà apprezzare ancor di più la salute e la libertà…”, ha concluso Andrea.