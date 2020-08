Uomini e donne, dopo Giulia Latini anche un’altra corteggiatrice è positiva al virus!

Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha annunciato di essere risultata positiva al test del Coronavirus dopo aver fatto ritorno dalla Sardegna. Ma non è la sola. Come lei, anche un’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi.

Vacanze galeotte. Sarebbe proprio il caso di dirlo, visto che i contagi da Covid-19 sono in aumento ormai da giorni. Causa, dicono gli esperti, i rientri dall’estero e dalle vacanze. La maggior parte dei casi, infatti, sono di importazione e l’isola finita al centro delle accuse, stavolta, è proprio la bella Sardegna. E’ lì che, probabilmente per non spostarsi all’estero, si sono recati moltissimi vip e volti noti del mondo dello spettacolo. Proprio di recente è arrivata la notizia da parte di Giulia Latini, ex protagonista di Uomini e Donne di essere positiva al Covid-19. Proprio dalla sua pagina Instagram, Giulia ha comunicato ai suoi fan quanto accaduto tranquillizzandoli, però, sul suo stato di salute. La ragazza, ormai influencer, non presenta gravi sintomi, solo forti emicranie e particolare stanchezza. Si trova in isolamento e non ha contatti neanche con la sua famiglia.

“Ciao ragazzi, vi siete preoccupati in molti e questo mi fa davvero piacere. Ho sempre comunicato in estrema trasparenza con voi, quindi volevo dirvi che purtroppo sono risultata positiva al Covid-19”, ha scritto Giulia su una Ig Stories. Poi, si è assunta la responsabilità delle sue azioni: “Sicuramente molti altri faranno qualunquismo inutile dicendo cose tipo “te la sei cercata” o “ti sta bene”. Fate pure. Non voglio in nessun modo polemizzare e mi prendo le mie responsabilità”, ha proseguito.

Dopo l’annuncio di Giulia, molti fan si sono allarmati per la salute di Vittoria Deganello, ex protagonista del programma di Maria De Filippi e in vacanza con la prima in Sardegna. L’ex fidanzata di Mattia Marciano, che qualche mese fa è tornata al centro delle cronache rose per un flirt con Giordano Mazzocchi, è intervenuta sui social confermando di essere risultata anche lei positiva al Covid-19 dopo essersi sottoposta al tampone.

“Dati gli innumerevoli messaggi dopo il post di Giulia vi dico che ho fatto anche io il tampone appena siamo tornata dalla Sardegna, e sono risultata positiva anche io”, ha annunciato Vittoria via social. Anche lei sta bene, ma si sente stanca e debole ed è chiaramente in isolamento domiciliare. Stando al racconto, avrebbe avuto solo qualche linea di febbre e un po’ di mal di testa. “Una cosa che invece mi è spuntata stamattina, e che è un sintomo abbastanza comune, è che non sento più odori e sapori. Qualsiasi cosa io mangi, qualsiasi odore o profumo non sento assolutamente niente”, ha proseguito. Sui social, molti hanno accusato le due di essere state incoscienti e di non aver seguito i protocolli. Ma Vittoria specifica: “Mi hanno data dell’incosciente, pensando che fossi in giro a far festa e non avessi fatto il tampone, ma va be’ volevo tranquillizzare tutti, non sto mettendo a rischio la vita di parenti, amici o famiglia”.