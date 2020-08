Jasmine e Bido: notte brava per i fratelli Carrisi, “c’era il vino di Al Bano”

Vediamo insieme che cosa hanno combinato insieme i figli di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine e Bido, in una notte folle!

I figli della bellissima Loredana Lecciso e di Al Bano, hanno pubblicato delle fotografie di una notte brava trascorsa insieme.

Vediamo meglio cosa è successo.

Jasmine Carrisi ed il fratello Bido trascorrono una notte brava

La bellissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine, ha rubato spazio al padre sulle scene della musica, per via del suo singolo d’esordio che stà riscuotendo un successo enorme.

La canzone si chiama “Ego”, e viene usato un genere musicale che piace molto ai giovani, come al fratello minore Bido.

I due ragazzi al momento stanno trascorrendo le loro ferie nella tenuta di famiglia a Cellino San Marco.

Tramite il profilo social di Jasmine, che è davvero molto seguito, hanno condiviso alcuni momenti di una serata brava che hanno trascorso in compagnia dei loro amici.

Come ormai sappiamo, le discoteche sono state chiuse, per limitare i contagi da Coronavirus, ma i ragazzi hanno trovato una valida alternativa, ovvero una festa tra pochi amici in casa.

I ragazzi hanno Jasmine 19 anni e Bibo 18, ma come possiamo vedere anche da alcune immagini, vicino a loro ci sono delle bottiglie di vino, probabilmente quelle che Al Bano produce nella sua tenuta.

Per il momento su Bido, si hanno pochissime informazioni, solamente che è molto tifoso di calcio, ed in particolare dell’inter, ma non sappiamo se è fidanzato oppure no.

Per quanto riguarda Jasmine, come sappiamo sta scalando sempre più velocemente le classifiche musicali.

E voi cosa ne pensate di queste immagini che hanno pubblicato i due figli di Al Bano e Loredana Lecciso?