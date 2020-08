“Ignazio Moser non voleva un figlio da Cecilia Rodriguez, mentre lei era pronta”

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sempre più lontani. Secondo gli ultimi rumors, i due avrebbero rotto definitivamente. Ecco perché.

La relazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sembra essere ad un punto morto. I due sono già in crisi da tempo e ormai da qualche settimana non si fa che parlare di loro. Fa eco alla minore delle Rodriguez la love story di Belen che ogni tanto le ruba la scena. Quest’ultima è a Ibiza con Santiago e Stefano De Martino. E a raggiungerli c’è anche la nuova fiamma della modella argentina, l’hairstylist Antonino.Ma la relazione tra Belen e Stefano non è l’unica ad essere entrata in crisi; anche Cecilia ha rotto con Ignazio e quella che sembrava essere una crisi passeggera si è trasformata in un vero e proprio addio. Ma cosa ha innescato la bufera tra i due?

Secondo il magazine Gente – sotto accusa per via delle foto di Chanel Totti in copertina – all’origine della burrasca sentimentale non ci sarebbe alcun tradimento, mentre di recente si è parlato di una presunta tresca di lui con Anna Safroncik. Secondo quanto riporta il settimanale, a far scoppiare la crisi sarebbe stata la mancanza di volontà di Moser di mettere su famiglia con l’argentina in questo momento. Al contrario, la sorella di Belen si sentirebbe pronta per avere un figlio e magari convolare a nozze con il trentino. Del resto, da tempo Cecilia afferma di voler diventare madre mentre Ignazio sull’argomento è sempre rimasto più sfuggente. Da un lato, quindi, c’è una donna di 30 anni che starebbe pensando seriamente di mettere su famiglia e si sentirebbe più che pronta per farlo. Dall’altro c’è Ignazio, che invece non sembra essere ancora pronto. Non sembra quindi assurda l’ipotesi che la sudamericana, laddove avesse notato un Moser sfuggente circa la possibilità di mettere su famiglia, sia rimasta scottata e abbia innescato una crisi turbolenta.