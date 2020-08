“No, non ho passato una notte di sesso con Ignazio Moser”, dice Anna Safroncik

Anna Safroncik rompe il silenzio dopo essere finita al centro di un triangolo con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Coppie che nascono, coppie che scoppiano. Ormai si sa, l’estate porta sempre nuovi amori e se nascono nuovi amori vuol dire che quelli vecchi si spezzano. Dopo il flirt tra Francesca Pascale e Paola Turci – paparazzate in barca intente a scambiarsi baci e affezioni – ora le attenzioni sono puntate sulla love story, ormai spezzata, tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. La sorella di Belen aveva conosciuto lui durante l’esperienza al Grande Fratello. Ed è per lui che aveva detto definitivamente addio a Francesco Monte, ex tronista di Uomini e donne, lasciandolo in diretta nazionale su Canale 5. Quella che sembrava essere una sbandata da telecamera è di fatto diventata una storia d’amore e i due non si erano mai più lasciati, una volta terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Eppure, i due sono ora in crisi. Anzi, più che crisi, si direbbe che è proprio finita. Secondo i rumors, l’estate della coppia è stata molto tormentata. Prima i litigi, poi la pace ritrovata in Sardegna. E alla fine, Cecilia è tornata dalla sua famiglia e Ignazio ha raggiunto l’amico Andrea Damante, anche lui nuovamente lontano da Giulia De Lellis.

E sarebbe proprio in Sardegna che Ignazio avrebbe trascorso del tempo insieme all’attrice Anna Safroncik, che ora rompe il silenzio per smentire le voci su un flirt con l’ormai ex di Cecilia Rodriguez. Già Moser era intervenuto sui social invitando i suoi followers a non credere al pettegolezzo, diffuso dal settimanale Oggi. E ora anche l’attrice, in un post su Instagram, ha fatto chiarezza. “L’eleganza non è solo un fattore estetico…la classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip”, ha scritto. Poi ha tolto ogni dubbio: “Sono in vacanza con il mio ragazzo. Non possiedo il dono dell’ubiquità… quindi attenti alle fake news”, ha scritto nella didascalia. Quindi, tra i due nessun terzo incomodo. Ma questo è quanto dicono i due e, si sa, nel mondo del gossip nulla è certo e certe volte sono proprio le smentite a confermare quelle che, al momento, sono soltanto ipotesi. Non resta che aspettare.