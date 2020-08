Vladimir Luxuria, amica di Francesca Pascale, commenta la relazione tra quest’ultima e la cantante Paola Turci, quella che sembra essere a tutti gli effetti il flirt dell’estate.

Il flirt dell’estate, la coppia del momento. Lei Paola Turci, nota cantante e 56 candeline da poco spente. L’altra è Francesca Pascale, showgirl nonché ex fidanzata di Silvio Berlusconi. La differenza d’età tra i due aveva fatto discutere e la storia sembra oggi ripetersi visto che a separare la Pascale dalla cantante sanremese ci sono più di vent’anni di differenza. La relazione tra la donna e l’ex Premier si è conclusa con un cachet non da poco: 20 milioni di buonuscita e un assegno di un milione annuo, informa Repubblica. Eppure Francesca Pascale è l’ex first lady più longeva tra le fidanzate berlusconiane, tanto che la storia tra i due sembrava potesse durare a lungo. Poi, tra il leader di Forza Italia e l’ex consigliera di Forza Italia nella Provincia di Napoli, è arrivata la bufera, lo scorso marzo, in piena crisi lockdown. Così, la Pascale è rimasta sola nella sua villa della Brianza, mentre Silvio era già altrove: in montagna con la deputata Marta Fascina.

Stando ai gossip, il motivo della separazione tra i due sarebbe stato questo ma l’ex coppia sarebbe rimasta in rapporti pacifici. “Le vorrò sempre bene”, ha detto lui. “Mi ha sempre trattato come una regina“, ha detto lei. E così, accordi raggiunti e pace fatta, ognuno ha ricominciato per la sua strada. E la strada, Francesca, l’ha trovata da Paola. “Dopo essere stata tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per Marta Fascina, aveva sofferto molto”. A dirlo è Vladimir Luxuria, in esclusiva al settimanale Oggi.

L’amica dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi ha rivelato che Francesca non è arrabbiata per le foto che la ritraggono in barca con Paola. “Anzi, con questo nuovo amore ha riscoperto la serenità”, dice Vladimir. “Ho scambiato una serie di messaggi con Francesca, non era arrabbiata per niente. Questo suo nuovo amore le ha ridato la serenità, e io le ho fatto gli auguri”, ha raccontato ancora la donna. E a commentare il flirt è anche Alessandro Cecchi Paone: “Le polemiche nate su quello che era un semplice servizio fotografico dimostrano che anche in un rapporto gay le donne pagano il conto due volte: per la loro omosessualità e per il fatto stesso di essere donne”. Resta in silenzio, invece, la cantante. Il suo ultimo post su Instagram è un ricordo di gioventù nel giorno del suo compleanno: l’avrà festeggiato con Francesca?