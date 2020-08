Mina: finalmente svelato il motivo del suo ritiro dalle scene

Vediamo insieme per quale motivo la bravissima e bellissima cantante Mina ha deciso di ritirarsi dalle scene moltissimi anni fa.

Mina è una donna bellissima ed una artista ancora più speciale, ma molti anni fa ha deciso di ritirarsi dalla scena musicale.

Vediamo insieme cosa è successo.

Mina: finalmente scopriamo il motivo del suo ritiro dalle scene

La voce e la bellezza di Mina sono un sogno per molti italiani, e non solamente, perché ha incantato varie generazioni, ed anche se non è più sulle scene, lei resta un vero e proprio mito della musica italiana.

Le sue canzone le conoscono varie generazioni perché bellissime e sempre molto attuali, e soprattutto indimenticabili.

Ma in un momento particolare, Mina ha deciso di ritirarsi dalle scene pubbliche e di non mostrarsi.

Il motivo è stato il seguente, ovvero, durante una tournée accadde qualcosa di inaspettato per lei.

Mina, come si è creduto per moltissimi anni, non si è ritirata per una sua timidezza, ma per un problema di salute.

Fu colpita, infatti, da una forte broncopolmonite virale, e quello del 23 agosto 1978 fu il suo ultimo concerto, e si tenne a Viareggio nel locale che si chiamava Bussola domani.

Dopo aver contratto la broncopolmonite, la convalescenza a casa fu lunga, e lì apprezzo il poter stare tranquilli nella propria abitazione, e la portò a fare questa scelta, ovvero ritirarsi dalle scene pubbliche.

Il figlio, Massimiliano Pani, ha un ricordo particolare, ovvero quello di un signore che aveva acquistato i biglietti per tutti i concerti a Forte dei Marmi, che era sempre seduto vicino a lui.

Sono passati ben 42 anni, ma il sogno di poter vedere nuovamente la grandissima Mina, calcare il palcoscenico per una esibizione, per molti resta sempre una speranza.

A voi piace la musica di Mina? Avete avuto la fortuna di poterla vedere dal vivo, magari in qualche concerto prima del suo ritiro dalle scene?