Vacanze in Sardegna, foto con tutti e aperitivi: così gli influencer mettono a rischio i fan

Dopo le vacanze in Sardegna, diversi influencer hanno contratto il Coronavirus. Serate, aperitivi e assembramenti: ma era forse evitabile?

“Sono positivo al Covid-19. Ho fatto foto con tutti, controllatevi”. Così, Andrea Melchiorre, ha annunciato di aver fatto il tampone per il Coronavirus, che non ha purtroppo dato l’esito sperato. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è recato in Sardegna dove ha contratto il virus. E come lui hanno fatto anche diversi volti noti del mondo della tv prima, e dei social oggi. Giulia Latini, anche lei ex corteggiatrice ai tempi del trono di Luca Onestini, è anche lei risultata positiva al rientro dall’isoletta nostrana. Ma l’elenco è lungo: come loro ci sono anche Vittoria Deganello, modella, influencer ed ex corteggiatrice scelta da Mattia Marciano; Nilufar Addati, ex tronista e concorrente di Temptation Island. In una storia sul suo profilo Instagram l’influencer napoletana ha raccontato di aver effettuato il il tampone, risultato positivo, dopo un test sierologico con esito negativo. Tornata a Napoli dalla Sardegna, senza avere la consapevolezza di essere stata contatto con persone positive, e partita senza alcun sintomo, ora è in isolamento fiduciario nella sua città ma nel complesso sta bene: ha solo fastidio al naso e alterazione di gusto e olfatto”.

Ci sono poi Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi, tentatrici a Temptation Island 2020, ricoverate per polmonite. Eppure, una settimana fa, entrambe pubblicavano foto su barche lussuose e party esclusivi. Poi, l’incubo dal ritorno da Porco Cervo. “No, non sono stata una incosciente, non ho compiuto imprudenze. Mi sono comportata come era consentito e sì, divertendomi tantissimo!”, ha detto Beatrice. E ancora, hanno contratto il virus Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga ed ex protagonista nel 2018 di Temptation Island; Daniele Schiavon, calciatore e corteggiatore di Giulia Quattrochiocche, che alla fine lo ha scelto; Federico Fashion Style, volto di Real Time, che ha reso noto di essere risultato positivo al tampone e di essere in isolamento fiduciario.

Risultate positive al tampone anche le showgirl Aida Yespica e Antonella Mosetti, quest’ultima ex Non è La Rai nota per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip con la figlia.

Insomma, le vacanze non sono finite bene e vip pagano il prezzo, forse, dell’incoscienza. Ma il rischio è che i loro movimenti per locali e posti chic avrebbero potuto mettere – o forse hanno già messo – a rischio la salute dei loro fan, dei loro followers. Coloro che, praticamente, ogni giorno gli danno da mangiare. Il rischio è che l’imprudenza faccia molti più danni di quanti erano forse immaginabili. Ma allora chi ha permesso tutto questo? E se è vero che influencer vuol dire influenzare, consigliare, indirizzare ad una scelta, allora tali volti noti dei social network – che sui profili Ig dispensano consigli e mostrano comportamenti esemplari – forse hanno sbagliato. Hanno lanciato un messaggio sbagliato. E, adesso, pagano le conseguenze.