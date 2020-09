Grande Fratello Vip: stasera in onda la seconda tappa nella diretta televisiva dove entreranno gli altri concorrenti attesi in gara

Ci siamo, stasera andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Tanti i motivi di interesse per il programma di Alfonso Signorini, che ha avuto davvero un inizio dove nulla ci si è fatti mancare in quanto colpi di scena. L’attesa è per l’ingresso dei concorrenti che entreranno a completare il parterre dei concorrenti. Che da lunedì ad oggi ha visto già degli stravolgimenti. Ed altri ne potrà ancora avere nelle prossime ore. Si valuta infatti la situazione di Fausto Leali e delle sue dichiarazioni ‘politiche’ che lo mettono a rischio squalifica. Inutile dire che l’attesa principale resta quella per Elisabetta Gregoraci. Che doveva fare il suo ingresso nella casa lunedì scorso. Ma che per problemi personali ha posticipato il suo inizio nel gioco. Che è stato spostato appunto a stasera. Tra i vari concorrenti attesi c’è anche Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti è un personaggio molto noto nelle trasmissioni televisive. Soprattutto in quelle calcistiche dove emerge la sua passione per la Juventus che no ha mai nascosto da sempre. In queste ore sono arrivati per lui gli in bocca al lupo di amici e conoscenti. Ma soprattutto quello di Alba Parietti che per ovvi motivi sarà di parte nella trasmissione di Signorini. La conduttrice ed attrice ha scritto sul suo profilo Instagram – dove è molto attiva – un lungo post di in bocca al lupo e di incoraggiamento per il figlio. “Questa sera tutto davanti alla tv @canale5_fanpage_ per seguire @francesco_oppini_82 e il suo ingresso nella casa del @grandefratellotv. Sino sicura che ti farai amare e conoscere per la persona che sei … un bacio amore 💓”. Un messaggio di stimolo a fare benissimo all’interno della casa e a provare a vincere giocandosi al massimo tutte le sue carte.