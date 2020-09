Grande Fratello Vip, clamoroso: un concorrente rischia la squalifica

Grande Fratello Vip che non ha fatto mancare i colpi di scena. Da Elisabetta Gregoraci a Flavia Vento, ma c’è chi rischia già la squalifica

La trasmissione di Alfonso Signorini non si è fatta mancare di certo i colpi di scena. Sin dalla puntata iniziale ci sono stati dei gialli che ancora oggi sembrano non risolti. Anche se dalla produzione non ci sono al momento comunicazioni ufficiali che potrebbero invece contribuire a fare chiarezza su alcuni personaggi. Alla vigilia dell’inizio del programma c’era stata la notizia di una possibile positività al coronavirus di un concorrente. Notizia che ad oggi non ha trovato nessuna conferma ufficiale. Poi il giallo su Elisabetta Gregoraci che era attesa all’interno della casa già lunedì sera. E che invece, per motivi familiari, ha dovuto posticipare il suo ingresso. Che avverrà venerdì. Colpi di scena finiti? Niente affatto. Si è andati avanti ancora per qualche ora fino al momento del ritiro anticipato da parte di Flavia Vento. Che non ha retto alle pressioni all’interno della casa. Soprattutto per delle vicende personali che l’hanno spinta a gettare la spugna praticamente a bocce ferme. Tanto per rincarare la dose si parla di una possibile squalifica per uno dei concorrenti. Che avrebbe espresso delle idee politiche forti. Gravi per un programma come il Grande Fratello Vip seguito ance in diretta da milioni di telespettatori. Si tratta di Fausto Leali, che avrebbe fatto delle considerazioni personali su Mussolini. “La gente ti ricorda anche se fai nove cose giuste ed una sola sbagliata. Prendiamo per esempio Mussolini, che aveva fatto delle cose buone fino a quando non si è alleato con Hitler”. La regia ha provato a staccare dal cantante, ma è stato troppo tardi. Infatti è stata vista anche la reazione alle frasi di Leali della contessa De Blanck che dopo aver annuito alle parole del cantante ha anche aggiunto un “Si è vero”. Adesso scopriremo cosa accadrà, e se la squalifica sarà confermata per Leali. Un po’ come avvenne lo scorso anno per Clizia Incorvaia.