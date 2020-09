Michelle Hunziker si lascia andare ad una confessione ai suoi follower di Instagram su qualcosa che deve evitare di fare di notte

La conduttrice riesce sempre a restare al centro dell’attenzione con dei post che catturano l’interesse dei suoi fan. In televisione emoziona ed esalta il suo pubblico alla guida del programma musicale All together now insieme a J-Ax. Ma anche a tanti altri personaggi della musica e dello spettacolo. Sui social è seguita da quasi cinque milioni di follower grazie alla sua bellezza e personalità. Che tanto piace ai suoi ammiratori. Molto attiva nel campo delle attività sociali, da sempre si distingue per il suo carattere solare, ma anche per la sue diti fisiche. Che non sono da meno rispetto alle sue altre qualità. Anzi, possiamo tranquillamente affermare che l’ex di Eros Ramazzotti continua a rimanere tra le donne più apprezzate del palcoscenico nazionale. Su Instagram la conduttrice ha un grandissimo seguito. Con le sue storie di vita privata o lavorative che suscitano particolare interesse per il suo pubblico. Nell’ultimo post che ha pubblicato si è fatta notare per un particolare che ha voluto confessare ai fan. Nello specifico si tratta di una sua abitudine notturna. Che dichiara di voler cambiare. Dalla sua capigliatura “anni 80” si evince che si tratta una foto che mostra il suo risveglio. Con l’acconciatura che denota movimenti notturni che confessa di aver avuto con i cuscini: “Buongiorno!!!!! 🤣🤣🤣 sembro uscita da un film anni 80 dal “ciuffo”…e invece ero semplicemente appena sveglia! Di notte mi sa che lotto con i miei due cuscini e mi “frittello” da una parte all’altra!!! 😂 un bacino e buona giornata! ❤️❤️❤️ #smile”. Messaggio che provoca il sorriso nei suoi fan che non perdono l’occasione per riempirla di complimenti per la sua bellezza anche da appena sveglia. Ma soprattutto per la simpatia che mostra in tutte le occasioni che decide di condividere con i suoi follower. Che impazziscono per lei.