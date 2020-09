Miriam Leone fa sognare i follower di Instagram con uno scatto che mette in evidenza la sua straordinaria bellezza acqua e sapone

Per l’attrice siciliana non è la prima volta che arrivano complimenti da parte dei suoi ammiratori del web. La sua bellezza mediterranea fa impazzire il web ad ogni sua pubblicazione su Instagram. Fisico perfetto e curve da capogiro completano quello che per migliaia di follower è un mix straordinario. Che fa innamorare, insomma. Un successo dopo l’altro per lei non solo dai set e dalle comparizioni televisive. C’è anche il mondo del web che apprezza la sua personalità. La siciliana ha postato per tutta l’estate tante foto che hanno esaltato i suoi fan, che sono migliaia anche sulla rete. Il suo profilo Instagram viene preso d’assalto ad ogni pubblicazione, che sia una foto o un video c’è poca differenza. La passione nei suoi confronti resta alta, con i numeri straordinari che fanno di lei un personaggio pubblico che cresce sempre di più. Tra i personaggi del momento, anche con l’ultima foto ha scatenato la reazione dei suoi ammiratori. Che hanno potuto apprezzarla anche acqua e sapone. Senza trucco è apparsa in tutta la sua straordinaria bellezza, che ha letteralmente scatenato i follower che hanno mostrato il loro gradimento a suon di like e commenti. Un primo piano che ha esaltato gli ammiratori, che hanno esaurito i complimenti nei suoi confronti. Tra i tanti personaggi pubblici che hanno apprezzato lo scatto che ha pubblicato c’è stata anche Laura Chiatti. Che non ha resistito alla tentazione di esprimere un giudizio per l’amica e collega con un like ma anche un “sei bellissima”. La conferma, questa, che Miriam Leone è amata ed amata non solo dal suo pubblico ma anche da tanti altri colleghi del mondo del cinema e dello spettacolo. Un successo in crescendo per lei che sta vivendo un momento gratificante sia lavorativo che personale.