Laura Chiatti esalta i fan con uno scatto che mette in evidenza la sua sensualità e bellezza. Ma c’è un dettaglio che non passa inosservato

Il post che l’attrice di Castiglione del Lago ha avuto un grande successo sin dalla sua pubblicazione su Instagram. Molto attiva sui social, sin dai suoi esordi nel mondo del cinema ha sempre avuto una grandissima considerazione dai suoi fan. Che l’hanno seguita passo dopo passo dai tempi di “Ho voglia di te” con Riccardo Scamarcio. Carriera importante alle spalle seppur giovanissima, è molto apprezzata non solo tra i follower e gli ammiratori, ma anche dai suoi colleghi dello spettacolo. Su Instagram è seguita da oltre un milione di fan, che ne apprezzano le qualità fisiche. Bella e con un fisico perfetto, ad oggi resta una delle attrici più ricercata nel panorama nazionale. La sua carriera ha avuto dei rallentamenti sui set anche perché a 38 anni è diventata mamma due volte. Ma la sua notorietà per i follower non è mai calata. Infatti ad ogni post che pubblica su Instagram riceve puntualmente l’affetto e l’amore che hanno nei suoi confronti i fan. Che come detto non hanno mai smesso di seguirla. Nell’ultimo post che Laura Chiatti ha pubblicato c’è stato per lei un vero e proprio bagno di like e commenti. Il selfie allo specchio ha messo in evidenza la sua estrema bellezza. Ma anche un fisico perfetto che si intravede dal vestitino che ha mostrato nella foto. Con la mano destra lo ha alzato leggermente all’altezza della gamba per mostrare il tatuaggio. Particolare che ha infiammato i follower. Anche perché il gioco del vedo non vedo ha acceso ulteriormente le fantasie degli ammiratori. Con l’atmosfera che è diventata rovente, così come sono aumentati i like ed i commenti per lei. Tantissimi i complimenti per il vestito ma soprattutto per la sua bellezza che “fa innamorare” come dicono i follower.