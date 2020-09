Vicenza, interviene per difendere una donna: massacrato di botte in pieno giorno

Ancora una brutale aggressione, stavolta a Vicenza, dove un anziano ha subito una frattura e altre lesioni gravi.

Era intervenuto per impedirgli di fare del male ad una ragazza, preoccupato dai toni che aveva assunto la discussione: a Vicenza, un uomo di 73 anni è stato preso a calci e pugni da un 25enne in pieno giorno. L’ aggressione – riferisce Il Corriere della Sera è avvenuta in un parcheggio nei pressi del Mercato Nuovo intorno alle ore 17:30. Il 73enne si è avvicinato ad una coppia in bici che stava discutendo animatamente, temendo per l’incolumità della ragazza che si è poi rivelata essere la fidanzata dell’aggressore. Il ragazzo di 25 anni ha reagito con violenza ingiustificabile, colpendo prima l’uomo di 73 anni con un pugno e poi, una volta caduto a terra, ha continuato ad accanirsi con calci in testa e al volto. Un uomo è riuscito a riprendere la scena dal balcone di casa: la testimonianza multimediale si è rivelata fondamentale per l’identificazione e l’arresto dell’aggressore: un ragazzo di origini italiane ed ungheresi del quale sono state diffuse soltanto le iniziali, F.A.A., forse per paura di ritorsioni.

La vittima è stata trasportata all’ospedale San Bortolo dove si trova ancora sotto osservazione con un femore fratturato e alcune lesioni al cranio. Un episodio che, per certi versi, riporta alla memoria il massacro di Willy Monteiro Duarte, deceduto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre in seguito ad un violento pestaggio da parte di altri 4 ragazzi che lo hanno preso a calci mentre si trovava a terra. L’aggressore di Vicenza era già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali – riferisce Il Fatto Quotidiano . Adesso su di lui grava un’accusa per lesioni aggravate. Nel frattempo il video che ha ripreso tutta la dinamica dell’accaduto sta facendo il giro del web.

Fonte: Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Tele Galileo

