Elettra Lamborghini in prima serata : “Tutti notano che non lo indossa”

Vediamo insieme che cosa è successo durante la prima puntata del programma su Tv8 dove c’era Elettra Lamborghini.

La cantante Elettra Lamborghini oltre che essere apprezzata per le sue doti canore, è anche molto bella e sensuale.

Ma vediamo meglio insieme che cosa è successo durante il programma di ieri sera in prima serata.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del nuovo programma condotto dal bravissimo Enrico Papi, Name that tune, dove si sfidano due squadre per riconoscere delle canzone.

Come capitani c’erano, da una parte il super amato Lino Banfi, e dall’altra la bellissima Elettra Lamborghini.

Ovviamente in squadra con loro c’erano tutti personaggi del mondo dello spettacolo particolarmente bravi nel riconoscere le canzoni, come Malgioglio o Orietta Berti.

A breve, la bellissima e bravissima Elettra convolerà a nozze con il suo fidanzato, ovvero Afrojack, a curare tutto l’evento c’è lo specialista di matrimonio Enzo Miccio.

La stessa Elettra ha dichiarato, sul suo profilo social di Instagram, che sono giorni un po’ particolari per lei, perché il suo grande giorno, tanto sognato si sta avvicinando sempre di più.

Ma torniamo alla bellissima Elettra Lamborghini che ha indossato, nella prima puntata del programma di ieri sera, una tuta bianca che metteva in evidenza tutte le sue forme prosperose.

Ma in molti hanno notato un dettaglio particolare, ovvero sembra che non indossi il reggiseno, probabilmente ci sono delle coppe integrate nella tuta, perché la scollatura è davvero molto ampia e sensuale.

La forma fisica di Elettra è davvero invidiabile, e durante la quarantena è nettamente migliorata, forse anche in preparazione del suo matrimonio.

E voi cosa ne pensate dell’abbigliamento scelto per ieri sera? Avete visto il programma oppure no?