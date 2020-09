Al Bano Carrisi è ritornato sulle polemiche che lo hanno riguardato dopo alcune dichiarazioni a Radio2 durante il programma “I lunatici”

Tante le polemiche in questi giorni intorno al cantante di Cellino San Marco. Una sua dichiarazione ad un giornalista ha creato un po’ di malumore tra i suoi follower di Instagram. Alla domanda sulla sua pensione, il cantante ha risposto che con “1470 euro di pensione non riuscirebbe a pagare nemmeno un caffè agli amici”. Dichiarazione che ha fatto ovviamente il giro del web. Come del resto sempre accade quando si tratta di lui e della sua famiglia. Che ha da sempre un eco mediatico straordinario. Ma questa volta Al Bano Carrisi non ci sta. E chiede rispetto per la sua persona e per quello che ha detto. In pratica ci ha tenuto a sottolineare che con il tenore di vita che ha con quella cifra non riuscirebbe nemmeno a pagare un caffè agli amici. Che resta un modo di dire. Ma che fa capire la sua situazione. Con un cifra del genere infatti sarebbe difficile per lui riuscire ad avere una vita dignitosa. “Non ho mancato di rispetto a nessuno” ha dichiarato il cantante. Che si dice molto amareggiato per le offese che sta ricevendo sui social a seguito della sua intervista. Ha approfittato della sua presenza ai microfoni di Radio2, nel programma “I lunatici” per fare chiarezza. Non pensa di meritare tutte quelle offese. Poi nel suo intervento ha anche smentito l’ipotesi di matrimonio con Loredana Lecciso. Affermando che con lei sta bene, con i due figli che hanno allargato la famiglia. Ma nei prossimi trent’anni non ci sono in programma delle nozze. E’ felice del rapporto di amicizia che ha instaurato con Romina Power e non rimpiange nemmeno il passato con lei. Anzi, rifarebbe tutto. Sulla musica Al Bano Carrisi ha un solo obiettivo: quello di ritornare al Festival di Sanremo. Per gareggiare a modo suo. Anche se la musica di oggi non lo appassiona più.