Sara Croce fa perdere la testa ai fan di IG con una foto bollente e senza veli che mette in risalto le sue curve che fanno il giro del web

La Bonas di Avanti un altro ancora una volta protagonista del web con uno scatto senza veli che cattura l’attenzione dei suoi follower. La showgirl da qualche mese ha trovato l’amore, mostrando a tutti i suoi fan la storia che sta vivendo con il calciatore Gianmarco Fiory. I due sembrano molto innamorati, con i post che pubblicano che confermano la loro intesa e complicità. Ma è la Venere di Garlasco ad avere dei numeri eccezionali sul web. In attesa di rivederla nel programma di Paolo Bonolis che comincerà nei prossimi mesi, i fan si accontentano di ammirarla su Instagram. Con i suoi post che non passano inosservati, ed anzi catturano l’attenzione di migliaia di follower ogni volta che arriva una sua pubblicazione. Un risultato straordinario per lei che rimane non solo tra i personaggi televisivi più apprezzati, ma anche una delle protagoniste assolute del web. La sua estate è stata caratterizzata da tantissimi post che hanno messo in evidenza le sue qualità fisiche che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Cosa che è accaduta con l’ultimo scatto che ha pubblicato. Una foto senza veli che ha visto la Bonas vestita solo di un pantalone corto, con le mani a coprire le curve che si intravedono pur trovandosi girata di schiena. Una foto che ha infiammato il web e che abbiamo pubblicato sotto per mostrare la grandezza e popolarità che ormai ha raggiunto Sara Croce. Che ad oggi rimane uno dei personaggi pubblici più apprezzati dal web. Numeri importanti per lei che si avvicina al traguardo del milione di follower. Un numero che per lei diventerebbe l’ennesima consacrazione per il personaggio che è diventato. E per la bellezza e sensualità che emana dai post pubblicati sui socia. Un personaggio che fa impazzire i suoi ammiratori.