Gf Vip: un’insolita proposta da parte dei concorrenti “Siamo tutti d’accordo”

I Vipponi sono tutti della stessa idea e fanno una richiesta particolare alla redazione del Gf Vip, scopriamo di cosa si tratta

All’interno del Gf Vip, è in corso una polemica, sarebbe arrivata poco fa la notizia alla redazione in cui i concorrenti fanno una richiesta particolare.

Gli inquilini si sono messi a tavolino e hanno iniziato una discussione, il motivo? salvare Paolo Brosio dall’imminente nomination di stasera. Infatti Brosio non è finito al televoto perché nominato dai suoi compagni, ma il programma ha deciso di punirlo per aver violato il regolamento: ha rivelato agli inquilini informazioni su cosa stava accadendo al fuori delle mura di Cinecittà, cosa che non poteva fare avendo firmato il contratto sulla privacy, infatti Alfonso Signorini nella scorsa puntata aveva dato la notizia della nomination a Brosio rimproverandolo sia per aver rivelato alcune news sulle dinamiche esterne ma anche per l’eccessiva ostentazione della propria fede.

La richiesta dei concorrenti al Gf Vip

Gli inquilini non sono d’accordo con la decisione presa dal Grande Fratello, vogliono che Paolo Brosio non vada in nomination, ma anche lo stesso Brosio si è sentito vittima di un’ingiustizia, tanto dal voler abbandonare il programma subito dopo la scorsa puntata, a suo avviso non è stato l’unico a violare il regolamento, ma anche Andrea Zelletta, avendo lasciato la casa per qualche giorno per motivi personali, avrebbe rivelato più del dovuto, infatti aveva dichiarato “non sono l’unico che ha riportato informazioni qua dentro”, chiaro riferimento a Zelletta, essendo l’unico ad aver messo piede fuori dalla casa.

Anche sul web ci sono state delle polemiche sulla questione, tanto che lo stesso Alfonso Signori è dovuto intervenire per placare gli animi, dicendo di non essere stato avvisato dalla produzione sulle dichiarazioni di Zelletta all’interno della casa, ma che sicuramente saranno presi dei provvedimenti anche per lui.

Maria Teresa Ruta propone di salvare Brosio

La prima a fare la proposta per salvare Paolo Brosio dalla nomination è proprio Maria Teresa Ruta, la scorsa sera durante una cena ha lanciato l’idea agli inquilini dicendo “Volevo provare a chiedere di togliere la Nomination a Paolo”, secondo lei, Brosio non meriterebbe di essere mandato in nomination perché sono stati gli stessi inquilini a insistere affinché lui confessasse le news al di fuori del gioco. Quindi la Ruta con queste parole chiede ai compagni di schierarsi “Volevo proporre che ognuno di noi voti si o no per provare a chiedere in puntata, laddove sia possibile di togliere la nomination a Paolo Brosio” e aggiunge “so che nessuno di voi è d’accordo ma proviamo a votare il voto sarà segreto“.

Maria Teresa si batte con gli coinquilini per esprimere il suo pensiero e aggiunge che probabilmente il suo intervento non servirà a nulla perché è impossibile annullare un televoto, ma possono comunque mandare un messaggio al pubblico per salvare Brosio, alla fine i concorrenti si sono trovati d’accordo con il pensiero di Maria Teresa e uno a uno sono andati in confessionale a fare questa richiesta.

Hanno anche fatto una sorta di referendum tra di loro per capire in quanti erano d’accordo per salvare Brosio, la maggioranza ha vinto, qui il video.

Per il momento il televoto non è ancora stato annullato, non ci resta che aspettare la puntata di stasera per scoprire cosa succederà.