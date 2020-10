Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, e forse è sfuggito a Paolo Brosio appena entrato al grande Fratello.

Come sappiamo, Paolo Brosio doveva fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, in precedenza, ma è risultato positivo al Coronavirus.

Vediamo insieme, però, per quale motivo ha fatto infuriare tutti, in pochissime ore.

GFVIP Paolo Brosio fa infuriare tutti: “Si muore solo di Covid…non esiste”

Paolo Brosio, grandissimo personaggio del mondo dello spettacolo, ha fatto finalmente il suo ingresso nella casa più spiata D’Italia, ovvero quella del grande fratello.

Come tutti sappiamo, il suo ingresso è stato ritardato, per aver contratto il Coronavirus, ma vediamo per quale motivo sta facendo infuriare tutti, nel giro di pochissimo tempo

Ovviamente, una volta entrato nella casa, i vari coinquilini, compresa la sua amica Elisabetta Gregoraci, gli hanno chiesto come mai fosse entrato in ritardo.

E lui stesso ha dichiarato di aver avuto il Coronavirus, ed ha spiegato cosa è successo, vediamo meglio insieme, come è stato raccontato anche dalle pagine di Il tempo.

Ha iniziato dicendo, che solamente due giorni prima di entrare al grande fratello, aveva un po’ di tosse, che gli impediva di parlare.

Per questo motivo, ha deciso di chiamare uno degli autori, che lo hanno aiutato e praticamente alle 21 di sera lo hanno portato a Villa Tiberia, ed hanno iniziato a fare vari controlli.

Dopo una Tac hanno riscontrato la polmonite bilaterale interstiziale, ma in precedenza, racconto Paolo di aver fatto ben 43 tamponi, ed essere sempre risultato negativo.

Ha continuato dicendo, che adesso sta bene, e può donare il sangue, ma lui era guarito dopo una settimana, ma non aveva due tamponi negativi di seguito, venivano sempre uno negativo ed uno positivo.

Per questo motivo è rimasto in clinica per ben 29 giorni, ha continuato dichiarando le seguenti parole:

“C’è qualcosa che non va in questa storia dei tamponi, non è attendibile. Anche perché poi mi devi dire: carica virale alta, media e bassa. Io avevo carica virale bassa e con bassa, ca**o, tu mi devi far uscire”!

Il tutto è avvenuto in diretta, ma probabilmente il padrone di casa, Alfonso Signorini non lo ha sentito, altrimenti sicuramente lo avrebbe ripreso.

Una volta terminata la diretta, però Paolo Brosio ha continuato dichiarando che spesso si hanno varie patologie e per questo si muore ma non di Covid, le parole usate sono state:

“….tutti i morti che ci sono stati prima del Covid improvvisamente spariscono e si muore solo di Covid? Ma non esiste! Non esiste… Cioè… neanche…”.

L’unico che ha detto qualcosa è stato Zorzi, che gli ha fatto notare il suo negazionismo non va assolutamente bene.

Vedremo che cosa dirà in questi giorni di permanenza nella casa, e cosa succederà sul web, dato le polemiche appena scatenate.