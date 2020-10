Taylor Mega si veste da coniglietta: la festa di compleanno fa impazzire i follower

Taylor Mega sa sempre come stupire i suoi follower: per la festa di compleanno regala un outfit che mette in risalto le sue curve bollenti

Irriverente ed originale, sempre fuori dagli schemi ma amata dai follower. La web influencer friulana riesce spesso a catalizzare l’attenzione su di se con foto e video su Instagram che non passano inosservati. Per lei nell’ultimo periodo c’è stata anche qualche critica sull’aspetto fisico. Per una parte dei suoi follower infatti l’accusa sarebbe quella di essere senza forme, e per questo dovrebbe mangiare di più per mettere qualche chilo. Ma la diretta interessata non ha dato peso alle critiche, evitando le polemiche ed andando avanti per la propria strada. Rispondendo con i fatti, ossia con le foto che ha postato sul web e che hanno mostrato una forma fisica invidiabile. E delle curve degne di un fisico perfetto e da modella. La web influencer ha fatto perdere la testa ai suoi fan in occasione del suo compleanno. La pubblicazione dell’ultimo post le ha regalato una pioggia di like e commenti, con i follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un complimento sotto allo scatto che ha mostrato tutta la sua bellezza e sensualità. Vestita da coniglietta sexy, ha voluto ricordare a tutti la data del suo compleanno. Come sempre bellissima e con sguardo ammiccante, ha fatto impazzire i follower che si sono detti per l’ennesima volta pazzi di lei. Tantissimi sono stati anche i messaggi di auguri per il suo compleanno da parte dei suoi numerosi fan. Ma tantissimi sono stati i follower che hanno voluto sottolineare la sua irresistibile carica sexy che ha emanato dallo scatto. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo come sempre commentare a voi. Intano sul web sono stati tanti i follower che sono rimasti senza parole davanti all’esplosività di Taylor Mega.