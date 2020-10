Barbara d’Urso, la scollatura abbondante fa discutere. I follower: “Parlaci degli ascolti”

Barbara d’Urso ha postato una foto su Instagram che ha scatenato le polemiche dei follower: la conduttrice è stata pesantemente criticata

Ancora forti polemiche nei confronti della conduttrice, che secondo i feroci critici continuerebbe ad assumere un comportamento poco elegante sul web. Non è la prima volta che le accade in questo periodo. Infatti sono tante le contestazioni che si possono leggere sotto i suoi post, con follower che sembrano non volerle far passare nulla. Sta di fatto però che la conduttrice napoletana continua a macinare successi in televisione ma anche sui social. Personaggio pubblico di primo livello, può contare su un numero elevato di follower che la amano per come è sia in televisione che per quello che mostra nella vita privata. Al netto delle contestazioni, c’è stato per lei un siparietto simpatico nella puntata di ieri di Pomeriggio 5. Con un sensitivo che le avrebbe predetto la conduzione del Festival di Sanremo nel 2022 ed un nuovo fidanzato a stretto giro. Affermazioni che hanno di sicuro fatto piacere alla diretta interessata. Che ha preso di buon grado le dichiarazioni del mago ed ha continuato sulla sua strada. Ossia quella della presenza forte anche sui social. I suoi 2,7 milioni di follower sulla pagina ufficiale però sembrano abbastanza divisi su come giudicare i suoi comportamenti. Tra quelli che stravedono per lei e l’adorano per quella che è, ed i suoi detrattori la bilancia pende dalla parte dei primi. Le critiche, come per tutti i personaggi pubblici ci stanno. E vanno prese per quelle che sono, così come i complimenti. Analizzando le critiche che le vengono mosse, possiamo dire che Barbara d’Urso non viene in qualche caso apprezzata per come si presenterebbe sul web. Le foto che pubblica vengono etichettate spesso come ritoccate per renderla più giovane e bella. Mezzi che onestamente pensiamo non le servano, perché ancora oggi a 63 anni appare come una donna sensuale ed attraente. In ogni caso abbiamo pubblicato sotto il post in questione, quello che le ha fatto ricevere altre critiche. Con un follower che ha fatto alcune allusioni sui suoi ascolti che sarebbero in calo. Al di la delle polemiche, vi lasciamo i commenti sulla foto.