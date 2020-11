Vediamo insieme che cosa ha fatto Elettra Lamborghini, lasciando tutti senza parole al Maurizio Costanzo Show.

Lei è bellissime, e con il passare dei mesi, sta conquistando tutti in Italia, stiamo parlando di, Elettra Lamborghini.

Vediamo insieme che cosa ha fatto, lasciando tutti senza parole.

Elettra Lamborghini al Maurizio Costanzo show stupisce tutti: “Lo ha fatto davvero?”

Nella puntata che è andata in onda, questa settimana, per quanto riguarda il programma Maurizio Costanzo Show, tra i vari ospiti c’era anche la bravissima e bellissime Elettra Lamborghini.

Come tutti gli ospiti, è stata intervistata da Maurizio Costanzo, che le ha fatto alcune domande.

Elettra ha parlato della sua vita e delle sue passione, quella per l’equitazione, e una sorta di candid camera, che hanno girato dove si parla della sua vita, dietro le quinte.

Ma torniamo al palco, dove durante l’intervista Costanzo, gli dice che lei è la regina del Twerking.

Elettra, gli conferma la cosa, e con un leggero imbarazzo, forse perché non era assolutamente preparato, inizia a far vedere come si fa il twerking e cos’è.

Da lezioni a Rudy Zerbi, ma senza un grandissimo successo, perché ovviamente non si muove nello stesso modo.

La scena è davvero divertente, ed in molti non erano a conoscenza di cosa fossero queste movenze particolari.

Elettra una volta tornata al suo posto, parla della sua relazione con il compagno, e da poco marito Afrojack.

Ha dichiarato, che non aveva mai pensato di sposarsi così giovane, ha solamente 26 anni, ma lui è l’unica persona che sopporterei tutta la vita.

Una bellissima dichiarazione d’amore, ed il momento d’imbarazzo è volato via senza problemi.

E voi seguite Elettra Lamborghini? Sapete che cos’è il twerking?