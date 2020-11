Michela Persico in gran forma dopo la nascita di Tommaso: lady Rugani è uno schianto

Michela Persico è tornata bella e sexy su IG con una foto che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto dopo la nascita del piccolo Tommaso

La giornalista e moglie del calciatore Daniele Rugani è un personaggio molto amato. Sia per la sua popolarità in televisione che per le sue performance sui social. Infatti è molto seguita soprattutto su Instagram, dove a suon di scatti bollenti ha spesso fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Che sono davvero tanti. Per tutta l’estate ha mostrato senza problemi il suo pancione in attesa dell’arrivo del piccolo Tommaso. Che è arrivato per la sua gioia e di quella di papà Rugani, ex difensore della Juventus ed ora in forza al Rennes. Adesso, la giornalista ha ripreso a mostrarsi sul web, con foto che non sono passate inosservate. Da Rennes ha pubblicato uno scatto che ha messo in evidenza la sua forte sensualità, oltre che un fisico perfetto che ha fatto perdere davvero la testa ai follower.

Michela Persico è una bellissima ragazza, che riesce a scatenare migliaia di follower ad ogni sua apparizione su Instagram. Nei mesi di maternità ha pubblicato pochi scatti rispetto a quanto faceva prima. Ma adesso, con l’arrivo del piccolo Tommaso, è pronta a far stropicciare gli occhi a tutti. Ci ha pensato con uno scatto poco fa, con un fisico che davvero è sembrato perfetto e delle curve da capogiro che hanno confermato tutta la sua sensualità e bellezza. La didascalia alla foto è stata chiara: “Torino-Rennes vicine 🇮🇹🇫🇷🥰 dopo 6 mesi riprendiamo ad allenarci 💪 a distanza e in casa 🙈”. Tanti i messaggi per lei da parte dei follower che non si sono trattenuti di fronte alla sua perfezione e hanno commentato lo scatto in modo entusiasta. Post che abbiamo postato sotto lasciando come sempre a voi tutti i commenti.