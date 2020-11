Vediamo insieme per quale motivo il Grande Fratello subirà delle modiche per il Covid, e cosa cambierà in modo particolare.

Come tutti sappiamo il programma del Grande Fratello Vip è sempre molto seguito, ma anche lui deve fare i conti con l’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus.

Vediamo meglio insieme cosa sta succedendo.

GF Vip: chiusura anticipata e sospensione del programma causa Covid

E’ un momento particolare e difficile per tutti, in molte zone da oggi inizia nuovamente un periodo di lockdown totale a causa dell’emergenza sanitaria in corso per il coronavirus.

E per questo motivo, come sappiamo, moltissimi programmi hanno cambiato il modo di ospitare i loro interlocutori, oppure in altri non c’è del tutto pubblico in studio.

Questa volta, anche il Grande Fratello Vip, è obbligato a modificare un po’ la sua programmazione, per il bene di chi ci lavora.

Come abbiamo appreso sulla pagina ufficiale del programma, infatti ci sarà una riduzione del personale.

Non potremmo più vedere la Regia 2, su nessun canale, mentre la Regia 1 e quella +1 continueranno a lavorare normalmente.

Sotto il messaggio comunicato dal Grande Fratello Vip, alcuni spettatori si sono lamentati per questa scelta fatta, perché era già difficile prima poter seguire tutto, e adesso ci si potrebbe perdere alcune interessanti conversazioni tra gli inquilini.

Come annunciato qualche giorno addietro, il programma dovrebbe arrivare fino a febbraio e non a dicembre come era stato comunicato, ma probabilmente ciò non accadrà, dipenderà tutto dall’evolversi dell’emergenza Covid

Un’ulteriore modifica arriva, dalla possibile chiusura della diretta del venerdì per dare spazio ad una fiction, e ridurre ancora i contatti.

Cosa ne pensate di questa scelta? Anche voi pensate che ridurre il personale potrebbe far perdere interessanti conversazioni ma per il bene comune è giusto?