Vediamo insieme che cosa è successa nella casa più spiata d’Italia, tra Enock e Adua Del Vesco, e perché é intervenuta la regia.

Il Grande Fratello Vip è sempre molto amato e seguito, ma altrettanto movimentato per quanto riguarda le dinamiche interne.

Vediamo meglio cosa è successo nelle ultime ore.

Gf Vip: lite folle tra Enock ed Adua Del Vesco interviene addirittura la regia

Come sappiamo il Grande Fratello è uno dei programmi maggiormente movimentati, forse perché va in onda 24 ore su 24, o forse per via dei suoi inquilini.

Come sappiamo nell’ultima puntata andata in onda lunedì ci sono state varie polemiche per una presunta bestemmia detta da Paolo Brosio, ma che è stata punita solamente andando in nomination.

In molti, sul web, si sono risentiti per l’accaduto, perché in precedenza, per un fatto simile, Denis Dossio è stato squalificato.

Ma torniamo a quello che è successo oggi, che ha visto anche l’intervento della regia del Grande Fratello.

La furiosa lite è stata tra Adua Del Vesco ed Enock e lui gli ha detto delle parole molte pesanti.

Il motivo della lite, era una sorta di messa in scena del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, per cercare di risolvere i problemi all’interno della casa tra gli inquilini.

Questa idea, non è piaciuta ad Adua, che ha espresso semplicemente la sua opinione su quello che stava accadendo.

Al centro si trovavano Pierpaolo ed Elisabetta ed Adua ha dichiarato:

“…magari può aver messo in imbarazzo Pierpaolo. Io in quella situazione non avrei voluto chiarire…”

Anche Pierpaolo era d’accordo con lei, dichiarando che avrebbe voluto avere le sue tempistiche per affrontare il tutto.

E proprio in questo momento, Enock si arrabbia in modo molto pesante con Adua dichiarando:

“Adesso mi incazz***. Mi vuoi far passare per quello che non sono, io non sono andato sul personale. Era per ridere”

La reazione di Adua è davvero forte perché scoppia in lacrime, ed interviene addirittura la regia riprendendo Enock.

E voi cosa ne pensate di quanto accaduto all’interno della casa del Grande Fratello? Lo seguite oppure no?