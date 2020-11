Tilda Swinton compie 60 anni: la sua incredibile trasformazione

Nata a Londra il 5 novembre 1960, di origine scozzese, ha vinto il Premio Oscar nel 2008 come migliore attrice non protagonista per il film “Michael Clayton”.

Fresca vincitrice del Leone d’Oro alla Carriera, assegnato lo scorso settembre a Venezia, Tilda Swinton è uno dei volti più noti e amati del grande schermo.

Una carriera nata dal teatro e culminata con la collaborazione artistica con alcuni dei registi contemporanei più celebri al mondo: da Terry Gilliam a Wes Anderson, passando per i fratelli Cohen e David Fincher.

Oltre al riconosciuto talento da attrice Tilda è sempre stata corteggiata dal mondo della moda per la sua innata eleganza, interpretando diversi spot per brand di lusso. Un volto particolare che sfida i canoni della bellezza classica. Nel 2013, è stata nominata una delle cinquanta over 50 meglio vestite da The Guardian e spesso appare nelle liste internazionali dei migliori vestiti. È stata classificata come una delle donne meglio vestite nel 2018 dal sito web di moda Net-a-Porter.

Bellezza androgina, lineamenti sottili e tanti ruoli ambigui l’hanno resa nel corso degli anni un’autentica icona del mondo LGBT. Dai primi anni della sua carriera ad oggi è sorprendente come l’attrice non sia cambiata. Il viso dell’attrice 60enne mantiene la stessa bellezza e naturalezza di parecchi anni fa.

Così alta, sottile, regale, sembra una scultura vivente che potrebbe intimidire. Invece è simpatica e divertente. Per capirlo basta l’ironia con cui liquida chi la descrive algida: “Sarà per il mio pallore“. Antitesi delle dive a caccia di followers, non è sui social (“come simbolo di democrazia non mi sembrano un granché”), ha scelto di vivere in campagna in Scozia (“una terra di cui amo il calvinismo e la passione: fa freddo fuori, siamo caldi dentro”), adora la solitudine: “Tutti nasciamo e moriamo da soli. La solitudine è quanto di più democratico ci sia. Ed è uno dei grandi tabù della società occidentale. Io ho bisogno della solitudine: è una musica che posso sentire. Potrei vivere sulla cima di una montagna, sola con me stessa. Diciamo così: io non rovino la vostra solitudine, voi non rovinate la mia, facciamoci compagnia”.