Kristen Stewart: la dolcissima foto social con la nuova fidanzata Dylan

Kristen Stewar, famosa per la sua riservatezza, ha lasciato che la fidanzata Dylan Meyer, al suo fianco dal 2019, pubblicasse online il primo scatto di coppia.

Kristen Stewart ha sempre dichiarato di non amare il gossip, ma a suo malgrado è sempre stata al centro dei pettegolezzi per le sue travagliate storie d’amore. La turbolenta relazione con l’attore Robert Pattinson nata sul set del film Twilight e finita con la pubblicazione del tradimento di lei con il regista Rupert Sanders, sembra ormai un lontano miraggio, ma l’attrice continua a far parlare di sé.

LEGGI ANCHE —-> BARBARA D’URSO SI MOSTRA SUL WEB SENZA TRUCCO, I FOLLOWER: “COSì SEI IRRICONOSCIBILE”

Dopo aver reso pubblica la sua bisessualità nel 2016, Kristen ha avuto diverse relazioni ma senza mai rivelarne molti dettaglia “Anche in relazioni precedenti, relazioni etero, abbiamo fatto tutto quel che potevamo per non essere fotografati”, ha spiegato l’attrice. Nel giorno delle tanto aspettate elezioni americane però ha deciso di trasgredire alle regole permettendo alla fidanzata di pubblicare su Instagram una foto che le ritrae insieme, nella quale l’attrice 30enne indossa una t-shirt con la scritta “Vote”, chiaro slogan per incitare i suoi followers a esercitare il loro diritto di voto.

Il primo avvistamento di Kristen Stewart e Dylan Meyer insieme l’ha lanciato PageSix ad agosto 2019, ad appena un mese dalle foto di Kristen Stewart che baciava la sua ex Stella Maxwell in Italia. Il bacio in vacanza alla sua ex è arrivato come un temporale estivo dopo mesi di rottura, poi a quanto pare si sono mollate di nuovo e definitivamente ed è spuntata Dylan Meyer, attrice e sceneggiatrice.

LEGGI ANCHE —-> ROMINA POWER: L’IMMAGINE DEI SUOI GIORNI FELICI COME NON L’ABBIAMO MAI VISTA

Dylan Meyer è americana e lavora principalmente come sceneggiatrice, ma è stata anche attrice in alcune produzioni indie negli ultimi anni. Scrive principalmente serie tv e film e adesso, come Kristen, sembra completamente concentrata sulla sua nuova relazione. Il primo avvistamento di Kristen Stewart e Dylan Meyer insieme l’ha lanciato PageSix ad agosto 2019, ad appena un mese dalle foto di Kristen che baciava la sua ex Stella Maxwell in Italia: la situazione è ancora abbastanza confusa quindi non provare a capirci qualcosa, il timing è oscuro anche a noi! Il bacio in vacanza della nuova Charlie’s Angels alla sua ex è arrivato come un temporale estivo dopo mesi di rottura, poi a quanto pare si sono mollate di nuovo e definitivamente ed è spuntata Dylan Meyer, attrice e sceneggiatrice.

Dylan Meyer lavora principalmente come sceneggiatrice, ma è stata anche attrice in alcune produzioni indie negli ultimi anni. Scrive principalmente serie tv e film e adesso, come Kristen, sembra completamente concentrata sulla relazione. Non sono frequenti gli episodi nei quali Kristen Stewart parla di lei ma sembra avere le idee chiare sul futuro della coppia e ha recentemente ammesso ad un programma tv che sarebbe pronta a fare la proposta di matrimonio alla fidanzata. Non ci resta che attendere il lieto evento.