Vediamo insieme che cosa ha pubblicato Romina Power, sul suo profilo social di Instagram che ha lasciato tutti senza parole.

Lei è una donna molto amata, al quale moltissime persone gli vogliono bene, stiamo parlando di Romina Power.

Vediamo insieme che immagine ha pubblicato, davvero particolare.

Romina Power: l’immagine dei suoi giorni felici come non l’abbiamo mai vista

Si è fatta conoscere con gli anni, come bravissima cantante, al fianco del suo ex marito, stiamo parlando ovviamente di Romina Power, che insieme ad Al Bano hanno formato una due speciale nel mondo della musica.

In pochissimi non conoscono le loro canzoni, oppure non sanno chi sono Al Bano e Romina Power.

La loro relazione però si è interrotta, ed il molti indicano come momento di rottura, la scomparsa della loro figlia Ylenia, avvenuta nel lontano 1993.

Per Romina, la figlia è ancora viva e nutre la speranza di poterla incontrare nuovamente un giorno, mentre per Al Bano, Ylenia è morta nel fiume Missisipi, dove si sono perse le sue tracce.

Una storia sicuramente difficile da superare, e che ha lasciato un segno importante nel cuore di Romina Power, come in quello di Al Bano.

La bravissima cantante, non perde occasione di ricordare Ylenia, e specialmente nel mese di Novembre, ovvero quello che compleanno della figlia.

Ma vediamo insieme, la fotografia che ha pubblicato in queste ore, Romina, che ha lasciato tutti senza parole.

Possiamo infatti vederla, insieme alla sua mamma, ed ai figli, e nella didascalia viene detto che quelli erano giorni felici, accompagnati da un piccolo cuoricino vicino.

La fotografia, nel giro di pochissimo tempo sta raccogliendo molti mi piace, per la tenerezza dell’immagine e la bellezza delle parole.

E voi cosa ne pensate di questa fotografia inedita che ha pubblicato Romina Power sul suo profilo social di Instagram?