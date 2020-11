Meghan Markle è di nuovo incinta? Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media stranieri infatti, la moglie del principe Harry potrebbe essere in dolce attesa del secondo figlio. Ecco le foto del pancino sospetto pubblicate sul settimanale Oggi.

Meghan Markle e il principe Harry pronti ad allargare la famiglia

Secondo alcune notizie arrivate dai media stranieri, Meghan Markle sarebbe di nuovo incinta. A dimostrazione di questa teoria, il settimanale Oggi ha pubblicato anche delle foto che ritraggono Meghan e suo marito insieme al piccolo Archie, nato a maggio 2019, in cui si intravede un pancino sospetta della duchessa. La moglie del principe Harry quindi potrebbe davvero essere in dolce attesa del secondo figlio, da sempre desiderato dalla coppia che non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia. Ulteriori conferme sarebbero arrivate dal sito The List il quale avrebbe ricostruito alcune dinamiche che porterebbero rendere più che plausibile la seconda gravidanza di Meghan Markle. I duchi di Sussex in questi giorni infatti, avrebbero fatto spostare la data di un’udienza in tribunale per “motivi riservati”.

Gravidanza segreta

Se la notizia della gravidanza dovesse risultare vera però, a quanto pare la coppia avrebbe deciso di tenerla nascosta anche alla regina Elisabetta. Questo silenzio è causato molto probabilmente dal fatto che solo pochi giorni fa, Meghan Markle ha accusato la Regina Elisabetta di sessismo, a causa di alcune norme su cui si basa da anni la corte inglese. Uno dei motivi principali della separazione dal regno, è stato soprattutto il divieto della Royal Family di portare l’orlo della gonna delle donne sopra il ginocchio. Meghan, che da sempre combatte in favore della libertà e dell’emancipazione femminile, avrebbe descritto queste regole come antiche e limitanti.

Il protocollo della famiglia reale infatti, vieta alle donne di indossare pantaloni, jeans, minigonne, borse a tracolla, collant color carne e scarpe con le zeppe in presenza della Regina Elisabetta. Vietato è stato anche lo smalto colorato, le mèches ai capelli, le extension, le gambe scoperte e nude e molte altre forme di libertà femminile. Queste limitazioni, e non solo, avrebbero portato Meghan e Harry alla fuga e alla separazione dalla famiglia reale, definendo “sessiste” le norme su cui si basa da anni la corona inglese.