Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi: “Lo devo fare per forza tutti i giorni”

Ballando con le Stelle, la confessione di Elisa Isoardi ai suoi follower di Instagram: “Sto seguendo passo passo tutte le loro indicazioni”

La conduttrice è ancora alle prese con il fastidio alla caviglie che le sta dando tanti problemi anche nella competizione che sta portando avanti insieme a Raimondo Todaro. Nelle scorse ore la concorrente ha voluto dare l’ennesimo aggiornamento sulle sue condizioni con un post su Instagram, che per la verità ha raggiunto un clamoroso successo anche per altri motivi. Infatti tanti follower sono rimasti incantati dalla bellezza dell’ex di Matteo Salvini. Molto spesso ai personaggi famosi e belli come lei, capita di voler lanciare un messaggio importante, con i fan che invece sottolineano altri aspetti che magari non si erano considerati. “In fisioterapia all’auditorium, non vedo l’ora di tornare ragazzi! Sto seguendo passo passo le indicazioni dei medici. 💪🏻💪🏻💪🏻 @ballandoconlestelle mi manca tantissimo! @milly_carlucci @todaroraimondo #ballandoconlestelle @rai1official”. Questo il messaggio che Elisa Isoardi ha voluto mandare ai suoi ammiratori, per renderli partecipi della situazione del suo infortunio. Alle prese con le fisioterapie, spera di tornare più presto abile ed arruolabile per le gare con il suo compagno Raimondo Todaro. Che forse è qualcosa di più di un semplice compagno di avventura, nonostante non ci siano versioni ufficiali che possano parlare di amore. Sta di fatto che i due da settimane mostrano un’intesa molto forte, tanto che per la critica ed il gossip non ci sarebbe alcun dubbio sull’autenticità della loro relazione. Nella foto che ha pubblicato poco fa, come detto sono stati tanti i follower che hanno apprezzato le sue qualità fisiche, e che hanno commentato con entusiasmo la foto che abbiamo riproposto sotto. “Con due occhi come i suoi ci vuole il porto d’armi per andare in giro” il commento ironico di un follower. “Non vediamo l’ora di vederti ballare insieme a Raimondo Todaro” ha scritto un altro follower. Insomma, tanti consensi per lei che si sono manifestati con like e commenti.